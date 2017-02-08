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台日大學生交流 探究六甲火鶴、瓦窯產業文化

日本大學生體驗扯鈴真有趣。（記者楊金城攝）

2017-02-08  21:24

〔記者楊金城／台南報導〕台灣東海大學、日本愛知大學、日本人間環境大學師生共37人，今天起進駐六甲國中4天為基地，將帶領國中生一起深入探究六甲區火鶴花產業、新台灣之子議題、傳統文化瓦窯、中學的英語教育和有日本歷史淵源的烏山頭水庫，台日交流從學生扎根做起，而日本大學生是如何探究、看待六甲的產業文化和歷史值得期待。

六甲國中學生今天先跟著台、日大學生學習英語，並表演火鶴花故事英語戲劇，也讓日本大學生體驗六甲國中學生扯鈴技藝，直說真有趣。

六甲國中校長黃添勇說，台、日大學生和中學生調查六甲特色產業，對國中生是難得的交流體驗，並為台日交流貢獻。

東海大學教授宮藤節子表示，今年會選定六甲作為研究社區，是另位教授張瑜珊長期關注六甲國中的粉絲專頁，發現不僅畢業校友自辦營隊帶領學弟妹認識在地文化，更自編英語戲劇進行社區展演，學校和社區互動佳，因此與六甲國中合作，促成台日社區交流的一樁美事。

台、日大學生並帶領國中生，進行御飯糰及味增湯的製作，共享六甲赤山米做成的傳統日本料理好滋味。今天起，再展開分組踏勘六甲火鶴花產業、新台灣之子議題、傳統文化瓦窯、烏山頭水庫。

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  • 台、日大學生帶國中生上英文課。（記者楊金城攝）

    台、日大學生帶國中生上英文課。（記者楊金城攝）

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標題：台日大學生交流 探究六甲火鶴、瓦窯產業文化


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