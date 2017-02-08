一例一休衝擊 徐重仁：企業等不及政府想通

2017-02-08 21:09

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖暨加盟協會今天舉行新春團拜，台灣連鎖暨加盟協會理事長羅榮岳形容，一例一休新制對零售業是新挑戰，尤其今年春節是第一個面對一例一休新制的重要檔期，業界面臨的挑戰可說是「驚險刺激」。

全家便利商店會長潘進丁則表示，便利商店是「全年無休」，一例一休新制全家估計將增加至少4億元人事成本，更大的挑戰是缺工，今年春節為協助加盟店因應一例一休新制，全家總公司還特地設立支援部隊。

全聯福利中心總裁徐重仁則說，企業界要等政府想通、等政策修訂，常常會等不及，必須要自立自強，想清楚企業的核心價值在哪裏？尋找更大的機會點。

義美董事長高志尚則抨擊，新政府改革的方向，目的並未達成。