| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

一例一休衝擊 徐重仁：企業等不及政府想通

2017-02-08  21:09

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖暨加盟協會今天舉行新春團拜，台灣連鎖暨加盟協會理事長羅榮岳形容，一例一休新制對零售業是新挑戰，尤其今年春節是第一個面對一例一休新制的重要檔期，業界面臨的挑戰可說是「驚險刺激」。

全家便利商店會長潘進丁則表示，便利商店是「全年無休」，一例一休新制全家估計將增加至少4億元人事成本，更大的挑戰是缺工，今年春節為協助加盟店因應一例一休新制，全家總公司還特地設立支援部隊。

全聯福利中心總裁徐重仁則說，企業界要等政府想通、等政策修訂，常常會等不及，必須要自立自強，想清楚企業的核心價值在哪裏？尋找更大的機會點。

義美董事長高志尚則抨擊，新政府改革的方向，目的並未達成。

廣告
  • 連鎖店大老今天新春齊聚，談到一例一休新制，連鎖店面臨很大挑戰。（記者楊雅民攝）

    連鎖店大老今天新春齊聚，談到一例一休新制，連鎖店面臨很大挑戰。（記者楊雅民攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 台灣連鎖暨加盟協會 徐重仁 潘進丁 連鎖超商 高志尚
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：一例一休衝擊 徐重仁：企業等不及政府想通


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.