財神爺的安排？ 這間廟「金富裕」...

2017-02-08 20:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是絕配！主委名叫金育中，副主委名叫陳富裕，兩人的名字合起來剛好是「金富裕」，而他們又剛好擔任鹿港福德宮的正副主委，福德宮供奉的就是象徵賜財的南方土地公！

「這是用電腦挑的嗎？」不少民眾春節期間到鹿港福德宮拜拜，眼尖看到正、副主委所穿背心的名字，都覺得太不可思議了。

金育中表示，鹿港鎮姓金的人家很少，很開心被選上當福德宮的主委覺得很有緣；陳富裕指出，「富」是同輩宗族的用字，他的名字配上主委的姓，剛好是「金富裕」。

這對「金富裕」擔任鹿港福德宮正副主委後，首要任務就是元宵節的南方福德正神遶境賜財，只要遶境沿途擺設香案的店家，將加碼相贈「大樂透」；遶境也將限量發送「招財符」與「大樂透」，希望民眾能在財神加持下，試試手氣，今年遶境首次有「元寶車」登場，目前仍在打造中，元宵節才會正式亮相。

除了財神遶境賜財，今年也推出重達60公斤的「超大發財大元寶」祈求活動，超大元寶為青銅鍍金；以「博杯」的「聖杯」最多者就可以帶回家。

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