台水停建光復配水池！108年底翡翠水足夠供應新北

2017-02-08 20:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕北部地區今年才2月，供水已經開始拉警報，一延再延的新北市民飲用翡翠水的「板新供水改善計畫二期工程（板二計畫）」，因為光復抽水加壓站8萬噸配水池工程，因用地堆置大量廢棄營建土石，清除成本太高，台灣自來水公司決定暫時放棄，改以替代工程，台水北區工程處長林金玉說，108年底將可做到必要時，全市都喝得到翡翠水，新北市水利局副局長諶錫輝說，只要自來水供應無虞，新北市沒意見。

自來水公司為增加新北市自來水供應及應變能力，於民國93年就完成板一計畫，由台北市翡翠水庫供應53萬噸自來水到新北市中永和及新店等行政區，板新二期分成第一及第二階段，第一階段去年5月底已經完工，翡翠水供應新北市可增加至72萬噸，預計第二階段完工後可調供101萬噸水量，屆時可滿足板新地區全部雙向供水。

林金玉說，台水原預定在光復抽水加壓站旁購地興建8萬公噸的配水池，但配水池預定用地上，尚有47萬立方公尺的營建廢棄土石及污染物未清除，新北市估算要花8.5億元清除，經台水實際鑽探，營建廢棄物中有異常廢棄物，需特殊處理，總清除經費達到18億元天價，台水決定放棄在該處興建配水池。

但是台水仍會繼續板二的二階計畫，持續興建兩條大型輸水幹管，及興建多處配水池，月前剛完成光復加壓站的全運轉測試，預定108年底，可達到101萬噸水量的最大供給規畫，目前新北市全市單日用量僅80萬公噸，即便日後石門水庫及大漢溪供水量完全中斷，也足以靠翡翠水供應全市用量。

諶錫輝說，市府的期待就是自來水質量供應無虞，能夠達成目標，台水暫時不興建光復配水池，市府沒有意見。