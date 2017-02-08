台水停建光復配水池！108年底翡翠水足夠供應新北
2017-02-08 20:37
〔記者翁聿煌／新北報導〕北部地區今年才2月，供水已經開始拉警報，一延再延的新北市民飲用翡翠水的「板新供水改善計畫二期工程（板二計畫）」，因為光復抽水加壓站8萬噸配水池工程，因用地堆置大量廢棄營建土石，清除成本太高，台灣自來水公司決定暫時放棄，改以替代工程，台水北區工程處長林金玉說，108年底將可做到必要時，全市都喝得到翡翠水，新北市水利局副局長諶錫輝說，只要自來水供應無虞，新北市沒意見。
自來水公司為增加新北市自來水供應及應變能力，於民國93年就完成板一計畫，由台北市翡翠水庫供應53萬噸自來水到新北市中永和及新店等行政區，板新二期分成第一及第二階段，第一階段去年5月底已經完工，翡翠水供應新北市可增加至72萬噸，預計第二階段完工後可調供101萬噸水量，屆時可滿足板新地區全部雙向供水。
林金玉說，台水原預定在光復抽水加壓站旁購地興建8萬公噸的配水池，但配水池預定用地上，尚有47萬立方公尺的營建廢棄土石及污染物未清除，新北市估算要花8.5億元清除，經台水實際鑽探，營建廢棄物中有異常廢棄物，需特殊處理，總清除經費達到18億元天價，台水決定放棄在該處興建配水池。
但是台水仍會繼續板二的二階計畫，持續興建兩條大型輸水幹管，及興建多處配水池，月前剛完成光復加壓站的全運轉測試，預定108年底，可達到101萬噸水量的最大供給規畫，目前新北市全市單日用量僅80萬公噸，即便日後石門水庫及大漢溪供水量完全中斷，也足以靠翡翠水供應全市用量。
諶錫輝說，市府的期待就是自來水質量供應無虞，能夠達成目標，台水暫時不興建光復配水池，市府沒有意見。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 02台北 04台中 07高雄 那01到底在哪裡？
- 月薪7萬買1500萬5坪套房 父母崩潰鬧家庭革命
- 台南智慧城市 全台唯一入選Glomo Awards 2017
- 一例一休衝擊 徐重仁：企業等不及政府想通
- 再持續不降雨 明德水庫43天後恐見底
網友回應
熱門新聞
- 亂爆張忠謀傷勢 宴會主人怒：王欣儀搭便車來吃飯！
- 學者爆：馬總統任內洩密太多 引美日不滿
- 沒當小三！ 邱惠美：我是個大剌剌的女生
- 莎莎國外解放曬「辣肉」 永烈遭虧「有色心沒色膽」
- 就因支持川普 結婚22年夫妻決定離婚
- 一隻鳳凰七隻雞 彰化燈會主燈討喜
- 鄭麗君挺影視業 盼注120億資金
- 國機國造啟動 蔡：沒有另外30年可浪費
- MLB》重要的一年 洋基超級新人不打經典賽
- 百年古蹟彰化關帝廟大火 文昌殿慘被燒塌
- 網球》說好的五千萬補助在哪？謝淑薇公開帳戶質疑
- PK貝克漢！晨翔出門遛XX
- 川普勞工部長人選 坦承聘僱非法移民
- NBA》巫師球迷很溫暖！沃爾、畢爾寫信致謝
- Uber喊停 善用叫車App搭小黃可享折扣
- 來真的！ 傳夏普將在美建面板廠、上半年動工
- 李毓芬招認2段情 「大家知道的那兩個」
- 曾與邱惠美合照遭渲染 陳致中：三聲無奈...
- 自由廣場》蔡英文的誠信問題
- （專訪）金裕貞巧繪金雞紅燈籠 最想和「她」再續前緣
- 日職》一週投了近六百球 松坂大輔自認「大丈夫」
- 中職》台日對抗賽是否出征？ 彭政閔：我會去打
- HBL》泰山譚傑龍個人數據技壓吳沛嘉 南山照拿4連勝
- 佈局2018選戰 郝龍斌拋「三個密碼」策略
- 家暴男疑前妻另結新歡 7段性愛片貼臉書挨告
- 霍建華舊愛撇分手 摸臀挑逗「GG很大」男友
- 烏日啤酒廠失火 火光、濃煙竄天
- 林聰賢上任首日 開設H5N6疫災緊急應變中心
- 李國毅、連俞涵鬧不合 不爽女主角不是「她」
- 明天低調入伍 T.O.P曬帥氣平頭照
- 龍潭大池地景 環湖主燈秀全國最大
- 被爆因謝金燕再斷父子關係 豬哥亮經紀人駁：很好笑
- 最新網購詐騙 小心禮券變廢紙
- 杜特蒂不爽被說教 批哥國前總統「北七」
- 自由開講》有個東西叫做「品種不同」
- 女星露絲奈嘉抹黑奧斯卡 小清新亮相
- 消防大隊長等10人授階 林智堅盼永保菜鳥精神
- 林宥嘉邋遢人夫 喜餅耍Q沒空蜜月
- 監守自盜超商99萬 高職生揪友狂歡落網
- NBA》哈登25分13助攻 火箭輕鬆勝魔術
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台水停建光復配水池！108年底翡翠水足夠供應新北
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分