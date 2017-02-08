華夏科大爆發教授間肢體衝突！副校長被記一小過

華夏科大發生教授間肢體衝突。（記者翁聿煌攝）

2017-02-08 20:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕華夏科技大學7日召開教職員「校務發展研習會議」，討論到如何增加招生策略時，列席的電子系教授王順德因為多次嗆聲表達對校務及行政系統的不滿，遭副校長高哲翰架離會場時，王順德指高動手打人，還辱罵他是「畜生、敗類」，高哲翰今天說，只是有「拉扯」動作，未打人，但承認一時情緒激動有罵人，他願為此向王順德和師生道歉，他將對王順德提妨害名譽告訴，校方則決議對高哲翰予以記過一次處分。

高哲翰說，王順德已經多次在開會時打斷議程表達意見，影響會議進行，所以他忍無可忍，在要求王順德離開會場時，有拉扯對方，並且出言辱罵，他覺得自己對師生做了不好的示範，願意道歉，他說，校方對王順德故意擾亂會議的做法也不會再忍受，將由系教評會議處。

王順德說，他是高教工會的成員，校長與行政系統一直漠視老師意見，和對學校如何強化競爭力和招生的建議，所以他才會用在會議嗆聲方式表達抗議和不滿，既然高哲翰願意道歉，他願意接受不會提告，他認為學校招生率下降，校長陳富都領導無方，應負最大責任，今年7月任期屆滿就該換人。

校方今天發聲明指責王順德未循程序發表意見，在會議中公然叫囂喧嘩，導致會議中斷，還對發言的會計主任出言挑釁，高哲翰基於職責勸阻不成，趨前要將王順德帶離會場，王堅不配合，過程確有肢體接觸，但未有動粗情事，情急之下高副校長確有使用不當字詞，已對王及各界表達歉意，校方也予以記過一次處分。

陳富都說，華夏科大連續8年拿到教育部教學卓越計畫補助，教學評鑑績效良好，但去年受少子化衝擊，幾乎所有學校招生都受影響，他想盡辦法在為學校招生，也希望老師能共體時艱一起幫忙，努力不讓老師減薪，很遺憾少數人不理解校方的苦心。