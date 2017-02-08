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米糕桃、丁酒吃免驚！南投宗教民俗活動等你來

2017-02-08  20:39

〔記者謝介裕／南投報導〕輸人不輸陣﹗被外界視為是南投縣春節2大盛事的名間鄉受天宮「元宵米糕桃，萬人吃平安」活動，將於11日元宵節當天熱鬧登場，屆時，重達1萬1988台斤、號稱是全台最重的米糕桃，也將讓四方大眾吃免驚﹗

竹山鎮紫南宮也不遑多讓，將於12日（農曆1月16日）舉辦的吃丁酒活動，也已做好前置作業，雞肉約1萬公斤，米酒約2000瓶，丁酒裡頭的水與酒的比例，將與去年一樣維持10比1的比例，把酒精度大量稀釋，並呼籲信眾嚴守酒後不開車、不上道原則，避免意外發生。

值得一提的是，素食數量至少2萬公斤起跳，較去年增加1倍，連帶用餐時間也提早3小時，活動當天上午6時起，便開始供應素食，滿足信眾晨運、拜拜祈福又有早餐可吃的夢想，可說是一舉多得。

南投縣長林明溱今日接見受天宮管理委員會主委許瑞斌、松嶺鬥茶協會會長張俊宏等人後表示，米糕桃萬人吃平安與吃丁酒2項活動，目前已成為全國知名的宗教民俗活動，屆時，勢必吸引人山人海的人潮，也相信在神明庇佑下，大家吃了平安桃、丁酒後，都能事事順心、如意，雞年行大運。  

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  • 南投縣長林明溱（左5）肯定鬥茶協會及受天宮、紫南宮對宗教民俗活動的努力。（記者謝介裕攝）

    南投縣長林明溱（左5）肯定鬥茶協會及受天宮、紫南宮對宗教民俗活動的努力。（記者謝介裕攝）

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