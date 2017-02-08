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把握降雨機會 石門水庫今晚實施人工增雨

水情吃緊！水利署把握降雨機會，石門水庫今晚實施人工增雨。（記者李容萍攝）

2017-02-08  20:12

〔記者李容萍／桃園報導〕入冬以來降雨日數偏少，石門水庫集水區降雨情形不如預期，加上時值春耕期，農業用水陸續展開，石門水庫水情吃緊，水利署為期增加石門水庫集水區降雨量，水利署把握寒流前緣水氣降雨機會，於石門水庫壩頂完成增雨準備工作，今晚8時許燃燒焰劑，開始今年第二次的人工增雨施作，上次的人工增雨施作在今年元月13日。

水利署長賴建信表示，只要有增加集水區降雨量的可能性，將竭盡一切努力進行人工增雨作業及相關抗旱準備措施。

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