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滿州農會無戰事 總幹事首度無人競逐

滿州農民靠黑豆翻身。（記者蔡宗憲攝）

2017-02-08  20:01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕滿州農會一向是當地政治角力必爭之地，這次農會選舉卻出現滿州有史以來首次無戰事情況，總幹事陳清木的積極開發農民「錢景」，被認為是滿州農業界團結一心的主因。

滿州鄉農會早年僅靠著牧草，農產品知名度低，多數農民窮的苦哈哈，陳清木98年從公職退休轉任，當年53歲的他，發現滿州鄉除了一成不變，獲利有限的牧草產業外，幾乎沒有發展其他作物，如今光黑豆年產值就衝上5千萬元。

拿著最新開發的黑豆茶，陳清木說，當年發現田間農民玩票性質的原生種黑豆，宛如看到「黑金」，與近年發展的火龍果，成為滿州牧草之外的明星農作，農民開始賺錢，也帶動農會信用部存款比他剛接任時增加5倍以上。

對於農會選舉創下「沒對手」記錄，沒有農業背景的陳清木謙虛表示，幫搖搖欲墜的滿州農會回春，秉持「自己都喜歡，才推薦給客人」的道理，加上說服農民心服口服的配合有機種植規範，才有今天蒸蒸日上的黑豆產業，希望農會產品沒有對手，並非他這個服務的職位。

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  • 總幹事陳清木（左2）的積極開發農民「錢景」。（記者蔡宗憲攝）

    總幹事陳清木（左2）的積極開發農民「錢景」。（記者蔡宗憲攝）

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