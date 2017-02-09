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男子與等公車小妹妹擊掌 網：又不是灌籃高手！

男大生路上遇見有小妹妹舉起手，意外和對方擊掌，造成尷尬場面。（圖擷取自網路）

2017-02-09  16:28

〔即時新聞／綜合報導〕男大生在《Dcard》po文表示，自己經過學校旁的公車亭時，竟然看見一個小妹妹伸出手，他便下意識反應伸出手和她High five，拍下去的瞬間他表示整個世界都凝結了。

▲▼網友笑稱又不是灌籃高手，怎麼會在路上擊掌。（圖擷取自網路）

原來這個小妹妹是在公車亭要攔公車，舉起手的瞬間剛好男大生經過，男大生卻以為要擊掌。網友看見表示，又不是灌籃高手櫻木跟晴子，怎麼會在路上擊掌，更有網友自製男大生與公車女孩擊掌圖片，讓網友笑到不行。

更有網友自製出這場尷尬的擊掌邂逅圖。（圖擷取自Dcard）

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