寒流來襲 北埔「烤橘子」成養生偏方
2017-02-08 19:53
新竹縣北埔鄉觀音仙水住持陳阿龍（左）向信眾們推廣「烤橘子」這項古早農家活動。（記者蔡孟尚攝）
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣北埔鄉近期柑橘盛產，當地信仰中心觀音仙水向來訪信眾推廣古早冬令養生作法「烤橘子」，觀音仙水住持陳阿良說，烤熱橘子吃的時候好像在喝溫的橘子汁，入胃後暖暖的，讓人抗寒能力大增。
北埔鄉外坪村村長楊文國說，古早沒有暖氣機、電暖爐的時代，寒流來襲的隆冬時節，大家會在家裡烤火取暖，親朋好友聚在一起時，也會在火堆上烤些食物來吃，香腸、番薯、魷魚、烏魚子都可以烤，而冬天盛產的橘子也會被大家拿來烤，烤過後的微燙橘子吃起來甜味更濃，向來是小朋友們的最愛。
陳阿龍說，他為了推廣北埔當地盛產的柑橘，從農曆春節開始，只要有信徒來觀音仙水參拜，他就邀他們一起體驗「烤橘子」這項活動，一堆人圍著炭火邊聊天邊烤橘子吃，感覺很溫馨，也有咳嗽不舒服的人吃了烤橘子後覺得舒緩多了，把「烤橘子」當成養生偏方和親朋好友分享。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 02台北 04台中 07高雄 那01到底在哪裡？
- 月薪7萬買1500萬5坪套房 父母崩潰鬧家庭革命
- 勤益科大校長陳文淵就職 獻花謝恩師
- 機捷16日開放試乘 試刷電子票證不扣錢
- 【愛心無價】牛排店請客 弱勢展笑顏
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 亂爆張忠謀傷勢 宴會主人怒：王欣儀搭便車來吃飯！
- 學者爆：馬總統任內洩密太多 引美日不滿
- 許厝學童遷校TdGA反升與蛋有關 專家質疑
- 〈全球觀測站〉災害避難 寵物不落單
- 藍正龍爆「隋棠表裡不一」 女神私下很...
- You're Fired! 發言人頻出包 傳白宮急尋接班人
- 嘉南水利會 推太陽能發電
- 成功漁民清晨出海 膠筏擱淺沙灘卻不見人影
- 《職場內心話》小心職場大頭症
- 百年古蹟彰化關帝廟大火 文昌殿慘被燒塌
- 網球》說好的五千萬補助在哪？謝淑薇公開帳戶質疑
- 穿浴袍狂看電視？ 川普再槓紐時
- 批柯P民調墊底 姚文智：沒道理讓他直接連任
- 曹啟鴻被爆與秘書同住 農委會：依法改職員宿舍
- 網球》網協公佈801萬補助帳目 回應謝淑薇質疑
- AV女優不穿內褲 6女撩裙疊羅漢待服待1男
- 2/8重要財經新聞一覽
- 自由開講》有個東西叫做「品種不同」
- 猜對了嗎？田馥甄合唱《美女與野獸》 小鮮肉是他
- NBA》每天花多少時間整髮？林書豪親自解說
- 竊占珍貴漂流木 警攔貨車逮人
- 小金城武拍廣告 吃苦當吃補
- 疑車速過快失控 汽車撞民宅5傷
- 國民黨人頭黨員暴增 40萬人可票選黨魁
- 春節長假無礙 1月出口連4紅
- NBA》狗熊變英雄 大帝只花4秒
- NBA》以自己與喬丹為例 皮朋：KD離隊魏少要開心
- 人頭黨員亂象 郝龍斌主張由超然組織調查
- 俄國殺人魔專找阿嬤下手 至少32人遇害
- 看跌房價 買賣方都過半
- 台北RM 劉在錫確定不來了
- 《觀察筆記》最軟的一塊？
- 八里雙屍命案接押庭續羈押？ 謝依涵：沒意見
- 整形名醫競速撞翻女駕駛 終於道歉了
- 川普若課邊境稅 積架每台要漲1.7萬美元
- 小刀分手10年不忘情 被爆租房照顧許慧欣寵物
- 美國6龍捲風齊肆虐 路州進入緊急狀態
- 惡火吞噬馬尼拉貧民窟 1.5萬人無家可歸
- 鄭文燦將組團訪新加坡青創中心 深化合作
- 台股收盤下跌11.31點 報9543.25點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：寒流來襲 北埔「烤橘子」成養生偏方
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分