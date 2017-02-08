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寒流來襲 北埔「烤橘子」成養生偏方

新竹縣北埔鄉觀音仙水住持陳阿龍（左）向信眾們推廣「烤橘子」這項古早農家活動。（記者蔡孟尚攝）

2017-02-08  19:53

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣北埔鄉近期柑橘盛產，當地信仰中心觀音仙水向來訪信眾推廣古早冬令養生作法「烤橘子」，觀音仙水住持陳阿良說，烤熱橘子吃的時候好像在喝溫的橘子汁，入胃後暖暖的，讓人抗寒能力大增。

北埔鄉外坪村村長楊文國說，古早沒有暖氣機、電暖爐的時代，寒流來襲的隆冬時節，大家會在家裡烤火取暖，親朋好友聚在一起時，也會在火堆上烤些食物來吃，香腸、番薯、魷魚、烏魚子都可以烤，而冬天盛產的橘子也會被大家拿來烤，烤過後的微燙橘子吃起來甜味更濃，向來是小朋友們的最愛。

陳阿龍說，他為了推廣北埔當地盛產的柑橘，從農曆春節開始，只要有信徒來觀音仙水參拜，他就邀他們一起體驗「烤橘子」這項活動，一堆人圍著炭火邊聊天邊烤橘子吃，感覺很溫馨，也有咳嗽不舒服的人吃了烤橘子後覺得舒緩多了，把「烤橘子」當成養生偏方和親朋好友分享。

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  • 新竹縣北埔鄉產柑橘，當地農家保留古早傳下來的「烤橘子」養生法。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣北埔鄉產柑橘，當地農家保留古早傳下來的「烤橘子」養生法。（記者蔡孟尚攝）

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