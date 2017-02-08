北埔廟前街淨空 唭哩岸石圍牆難得露臉

2017-02-08 20:17

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣北埔鄉有民眾發現原本違規停車嚴重的廟前街，有天下午竟然路旁全沒車，連多年未見全貌的唭哩岸石圍牆也大方露臉，他把難得的景觀拍照後貼上臉書社團和鄉親分享，而且讚嘆：「不可思議！」

不過記者今天實地走訪沿途有金廣福、天水堂、姜阿新洋樓等古蹟的廟前街，卻看到唭哩岸圍牆的路旁紅線區接連停了好幾輛汽車和機車，詢問當地民眾後才發現，「路旁淨空」的乾淨面貌只有在警方強力取締違規停車那1、2天才出現，當地不論平日或假日的遊客都很多，違規停車的狀況一直很嚴重。

在臉書社團「北埔我們的故鄉」、「我是新竹縣北埔人」貼出的這張照片，畫面裡的廟前街左右兩邊路旁都沒有停放車輛，整排的唭哩岸石圍牆清晰可見；貼出照片的民眾說，不可思議的現象 沒有想到廟前街的古蹟區能夠有這樣清爽的景象，由於紅線亂停車，已經不知多少年看不到這道唭哩岸圍牆的美麗了。

看到的在地網友們紛紛按讚說：「真美！」「希望能持續。」「公權力是重點，公權力不彰，美好景象只會是曇花一現！」「這就是北埔的價值所在，要持之以恆。」

北埔分駐所表示，違停車輛警方會依法取締告發，但因地方警力有限，之前又適逢過年期間，警力需派遣至省道台3線北埔口、綠世界口、六塘等地做交通整理，建議鄉親如有發現違規車輛可以拍照向派出所檢舉，接獲後會依法告發。