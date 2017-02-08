最強寒流明晨來襲！ 10日起全台急凍
2017-02-08 21:47
最強寒流明天報到，過了中午後，氣溫由北往南急降，晚上至後天清晨全台急凍。（資料照，記者朱沛雄攝）
〔即時新聞／綜合報導〕入冬首波寒流明晨（8日）來襲，北台灣白天整天偏冷，高溫不超過14度，中部地區白天雖仍有20至23度高溫，但過了中午，氣溫將由北往南急降，提醒民眾做好禦寒措施、農漁養殖業做好寒害的工作。
中央氣象局指出，明天中部以北及宜蘭地區一早溫度僅12至14度，北台灣地區整天偏冷，高溫不超過13、14度；中部高溫約15～18度；而在南台灣，白天雖然仍有20至23度高溫，過了中午後，氣溫由北往南急降，晚上至後天（10日）清晨全台急凍，北部及東北部低溫將下探至8、9度，中部低溫10度左右，其他地區最低溫也有12至14度。
降雨方面，今晚至明天上午北部及東半部地區有些局部短暫雨，中部地區也有零星雨，之後水氣減少轉為乾冷的型態，僅東半部還有些零星降雨。
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，根據模擬資料顯示，今晚至明晨，玉山、合歡山氣溫皆已降至零度以下，鋒面挾帶的水氣，合歡山飄雪的機率稍高，而玉山的水氣則嫌不足；至於太平山溫度雖也會降至零下，但鋒面的水氣通過時大氣已轉乾，機率較不高。
空氣品質方面，金門及中南部地區AQI為橘色提醒（對敏感族群不健康），中部及雲嘉南地區受到風速增強影響，局部地區有揚塵現象，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
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