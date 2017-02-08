| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

水里也有燈會！ 站前光雕點亮小城

水里鄉公所將舉辦元宵燈會，火車站前及廣場則已布置光雕環境，入夜後璀璨奪目，點亮水里小城。（記者劉濱銓攝）

2017-02-08  19:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕水里小城也有元宵燈會！不讓南投縣內各地舉辦的燈會專美於前，水里鄉公所近來也在火車站布置光環境，並在市區周邊道路擺設多座花燈，讓民眾散步之餘就能欣賞充滿在地特色的花燈，入夜後水里市區整個亮起來，讓人印象深刻。

公所表示，火車站前有4餘米高的耶誕燈，車站與站區也以光雕裝飾，而在出入口的階梯也用燈光隧道迎接往來遊客，走出站外前往市區的自由路，沿途在水里溪畔也設置多組花燈，搭配橋上既有的燈光點綴，水里市區整個亮起來，希望營造元宵燈會氛圍，開春也讓市容煥然一新。

公所說，本週六（11日）元宵節下午6點半到晚上9點，在自由路1段將舉辦元宵燈會，不僅有精彩歌舞表演，還有雞年提燈大方送，並準備電視機、電風扇等豐富抽獎禮品，盼讓民眾開心賞燈，拿獎添好運。

廣告
  • 水里鄉公所將舉辦元宵燈會，並在水里溪畔設置花燈。（記者劉濱銓攝）

    水里鄉公所將舉辦元宵燈會，並在水里溪畔設置花燈。（記者劉濱銓攝）

  • 水里鄉公所將舉辦元宵燈會，並在水里溪畔設置花燈。（記者劉濱銓攝）

    水里鄉公所將舉辦元宵燈會，並在水里溪畔設置花燈。（記者劉濱銓攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 元宵 光雕 水里鄉 火車站 燈會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：水里也有燈會！ 站前光雕點亮小城


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.