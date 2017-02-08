崑曲不是睏曲 白先勇打造青春版牡丹亭登歌劇院

作家白先勇打造青春版「牡丹亭」世界巡迴演出300場，原班人馬睽違13年再度登台。（記者蔡淑媛攝）

2017-02-08 19:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕崑劇是中華藝術的瑰寶，也被聯合國教科文組織選為非物質文化遺產，作家白先勇致力崑劇復興，打造青春版「牡丹亭」在台首演，巡迴英美歐中等國演出300場後，原班人馬睽違13年重回台中國家歌劇院大團圓將於4月演出全本，目前預售票房已破6成。

白先勇今天現身推薦，強調「崑曲是百戲之祖、百戲之母！」曲高卻和眾，崑曲不再是「睏」曲，青春版「牡丹亭」這部愛情神話，把抒情詩的歌與舞具體表現在舞台上，詩意浪漫，一唱三態，婉轉纏綿，有信心年輕人走進劇場看到這份美而感動，再親近傳統文化。