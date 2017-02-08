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崑曲不是睏曲 白先勇打造青春版牡丹亭登歌劇院

作家白先勇打造青春版「牡丹亭」世界巡迴演出300場，原班人馬睽違13年再度登台。（記者蔡淑媛攝）

2017-02-08  19:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕崑劇是中華藝術的瑰寶，也被聯合國教科文組織選為非物質文化遺產，作家白先勇致力崑劇復興，打造青春版「牡丹亭」在台首演，巡迴英美歐中等國演出300場後，原班人馬睽違13年重回台中國家歌劇院大團圓將於4月演出全本，目前預售票房已破6成。

白先勇今天現身推薦，強調「崑曲是百戲之祖、百戲之母！」曲高卻和眾，崑曲不再是「睏」曲，青春版「牡丹亭」這部愛情神話，把抒情詩的歌與舞具體表現在舞台上，詩意浪漫，一唱三態，婉轉纏綿，有信心年輕人走進劇場看到這份美而感動，再親近傳統文化。

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  • 牡丹亭總製作人白先勇與台積電文教基金會董事長曾敏城促成該劇在台中演出。（記者蔡淑媛攝）

    牡丹亭總製作人白先勇與台積電文教基金會董事長曾敏城促成該劇在台中演出。（記者蔡淑媛攝）

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