淡江大橋主橋段工程二度流標 2020年完工恐跳票
2017-02-08 19:55
〔記者李雅雯／新北報導〕淡江大橋主橋段工程－「淡江大橋及其連絡道路第三標新建工程」年初因為無廠商投標而流標，進行二次公告；今天開標仍無廠商投標，二次流標，原定完工日期為2020年恐將後延。
淡江大橋及其連絡道路第三標新建工程標案在年初首次公告，採用最有利標，預算金額達85億元，卻在1月6日開標日因為無廠商投標而流標；淡江大橋主責單位交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處後續增加「廠商疑義澄清回覆」等細節，以及修正細部設計圖、施工說明書等訊息後二次公告，今天開標仍無廠商投標，導致二次流標。
交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處長陳松堂指出，目前將會為該標案做第三次公告，標案內容大方向、大原則都和前兩次相同，就過往經驗來說，大型工程標案有流標狀況相當正常，因為廠商有其考量和顧慮，有時間上的觀望期；倘若第三次仍無法順利招標完成，將會檢討標案內容，進行調整。
主責單位對於「零廠商」投標的原因不願多談。
根據側面了解，淡江大橋主橋段結構位於淡水河出海口，對於鹽害、鏽蝕上的防範需要多費心，耐風力、抗震度和其穩定性、耐久度等工程技術都需有全盤性考量，對於施工團隊是項挑戰；再者，淡江大橋工程在景觀維護、交通開發上仍有兩端不同意見在拉扯，持續有抗議反對聲音，這也是影響廠商參與意願的原因之一；另外預算金額是否真能充足反映原物料成本、人事開銷等項目，也讓廠商有顧忌。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 淡江大橋
生活‧本日最多瀏覽
- 02台北 04台中 07高雄 那01到底在哪裡？
- 月薪7萬買1500萬5坪套房 父母崩潰鬧家庭革命
- 勤益科大校長陳文淵就職 獻花謝恩師
- 機捷16日開放試乘 試刷電子票證不扣錢
- 【愛心無價】牛排店請客 弱勢展笑顏
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 亂爆張忠謀傷勢 宴會主人怒：王欣儀搭便車來吃飯！
- 學者爆：馬總統任內洩密太多 引美日不滿
- 許厝學童遷校TdGA反升與蛋有關 專家質疑
- 〈全球觀測站〉災害避難 寵物不落單
- 藍正龍爆「隋棠表裡不一」 女神私下很...
- You're Fired! 發言人頻出包 傳白宮急尋接班人
- 嘉南水利會 推太陽能發電
- 成功漁民清晨出海 膠筏擱淺沙灘卻不見人影
- 《職場內心話》小心職場大頭症
- 百年古蹟彰化關帝廟大火 文昌殿慘被燒塌
- 網球》說好的五千萬補助在哪？謝淑薇公開帳戶質疑
- 穿浴袍狂看電視？ 川普再槓紐時
- 批柯P民調墊底 姚文智：沒道理讓他直接連任
- 曹啟鴻被爆與秘書同住 農委會：依法改職員宿舍
- 網球》網協公佈801萬補助帳目 回應謝淑薇質疑
- AV女優不穿內褲 6女撩裙疊羅漢待服待1男
- 2/8重要財經新聞一覽
- 自由開講》有個東西叫做「品種不同」
- 猜對了嗎？田馥甄合唱《美女與野獸》 小鮮肉是他
- NBA》每天花多少時間整髮？林書豪親自解說
- 竊占珍貴漂流木 警攔貨車逮人
- 小金城武拍廣告 吃苦當吃補
- 疑車速過快失控 汽車撞民宅5傷
- 國民黨人頭黨員暴增 40萬人可票選黨魁
- 春節長假無礙 1月出口連4紅
- NBA》狗熊變英雄 大帝只花4秒
- NBA》以自己與喬丹為例 皮朋：KD離隊魏少要開心
- 人頭黨員亂象 郝龍斌主張由超然組織調查
- 俄國殺人魔專找阿嬤下手 至少32人遇害
- 看跌房價 買賣方都過半
- 台北RM 劉在錫確定不來了
- 《觀察筆記》最軟的一塊？
- 八里雙屍命案接押庭續羈押？ 謝依涵：沒意見
- 整形名醫競速撞翻女駕駛 終於道歉了
- 川普若課邊境稅 積架每台要漲1.7萬美元
- 小刀分手10年不忘情 被爆租房照顧許慧欣寵物
- 美國6龍捲風齊肆虐 路州進入緊急狀態
- 惡火吞噬馬尼拉貧民窟 1.5萬人無家可歸
- 鄭文燦將組團訪新加坡青創中心 深化合作
- 台股收盤下跌11.31點 報9543.25點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：淡江大橋主橋段工程二度流標 2020年完工恐跳票
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分