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淡江大橋主橋段工程二度流標 2020年完工恐跳票

2017-02-08  19:55

〔記者李雅雯／新北報導〕淡江大橋主橋段工程－「淡江大橋及其連絡道路第三標新建工程」年初因為無廠商投標而流標，進行二次公告；今天開標仍無廠商投標，二次流標，原定完工日期為2020年恐將後延。

淡江大橋及其連絡道路第三標新建工程標案在年初首次公告，採用最有利標，預算金額達85億元，卻在1月6日開標日因為無廠商投標而流標；淡江大橋主責單位交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處後續增加「廠商疑義澄清回覆」等細節，以及修正細部設計圖、施工說明書等訊息後二次公告，今天開標仍無廠商投標，導致二次流標。

交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處長陳松堂指出，目前將會為該標案做第三次公告，標案內容大方向、大原則都和前兩次相同，就過往經驗來說，大型工程標案有流標狀況相當正常，因為廠商有其考量和顧慮，有時間上的觀望期；倘若第三次仍無法順利招標完成，將會檢討標案內容，進行調整。

主責單位對於「零廠商」投標的原因不願多談。

根據側面了解，淡江大橋主橋段結構位於淡水河出海口，對於鹽害、鏽蝕上的防範需要多費心，耐風力、抗震度和其穩定性、耐久度等工程技術都需有全盤性考量，對於施工團隊是項挑戰；再者，淡江大橋工程在景觀維護、交通開發上仍有兩端不同意見在拉扯，持續有抗議反對聲音，這也是影響廠商參與意願的原因之一；另外預算金額是否真能充足反映原物料成本、人事開銷等項目，也讓廠商有顧忌。

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  • 淡江大橋興建完工模擬圖。（取自淡江大橋官方網站）

    淡江大橋興建完工模擬圖。（取自淡江大橋官方網站）

  • 反對淡江大橋興建的聲音認為淡水夕照是重要資產，不該興橋遮蔽，或破壞整體景觀。（記者李雅雯攝）

    反對淡江大橋興建的聲音認為淡水夕照是重要資產，不該興橋遮蔽，或破壞整體景觀。（記者李雅雯攝）

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