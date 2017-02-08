還沒過世就有晚輩肖想遺產？呂秋遠公開教戰守則

2017-02-08 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕長輩還沒過世晚輩就在「肖想」遺產時該怎麼辦？律師呂秋遠今（8）日在臉書痛斥子女竟認為「父母財產都是自己的」，並分享遺產處理的重要觀念，包括「遺囑到公證人那裡做公證遺囑最好，其實律師用處不大」、「遺產有特留份的設計，要詳細算好」等。

綜合媒體報導，呂秋遠今日在臉書以實際案例分享遺產處理的重要觀念，「基本上，遺囑做公證遺囑最好，也就是到公證人那裡做，其實律師用處不大。另外，遺產會有特留份的設計，也就是無論如何，即使你決定把所有遺產都給誰，法定繼承人還是可以取得本來應得的一半，這就叫做特留份。所以你如果決定把房子只給特定人，是不可行的。一定要詳細算好特留份的金額，盡量不要讓房子讓兩個不合的人持有」。

呂秋遠指出，「錢這種東西，花完的叫財產，沒花完的叫遺產」、「好好善待自己，讓這些東西變成財產，遺產，只會讓人吵架」，他並痛斥子女自己擁有父母財產的想法，「總之你媽神智清楚，沒有受監護宣告，她愛給誰就給誰」、「房子既然已經透過繼承，登記在你媽名下，你媽要讓你妹賣掉，那是她的權利，你無權阻止她，更不應該認為那是你的，自己不會去賺嗎」。

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