私密處毛髮得定期修！6種解決月經散發異味的方法是...

2017-02-08 19:12

〔iStyle頻道／綜合報導〕每次月經來的時候異味特別重，不管是擠公車、上捷運都尷尬無比，就怕被身旁的人發現異樣的眼光？除了保持正常的生活作息、均衡飲食外，你還可以做哪些事解決這種情況？根據「Lady Care Health」報導，若是無法從身體保養下手，那就從外在解決吧！

1、修剪陰毛：注意只要「修剪」就好，並非「剃除」私密處會有異味通常與陰毛濃密生長也有關，各種血液、汗水會黏在上頭，不僅不通風，還會非常難清潔，所以養成定期修剪的習慣是非常好保養私密處的方法之一。

2、使用一般型衛生棉：通常私密處有異味的人越會使用帶有香味的衛生棉和棉條，不過這麼做只會越用越糟，添加香料的衛生棉容易破壞陰道正常的PH值，提供細菌孳生的養分，惡臭情形就會比之前更加嚴重。

3、更換內褲：不只要定時更換衛生棉，內褲一天當中至少也要更換「2~3」次，一旦經血染上內褲就會留下可怕的氣味，所以在月經期間記得把預備內褲放包包，上廁所時連同衛生棉一起替換。

4、用肥皂洗手：大部分的人習慣在如廁後洗手，但是在經期間「如廁前」洗手也很重要，用肥皂仔細搓手，把細菌全部清除，此時再換衛生棉就不怕細菌沾染，換完後一定要再用肥皂洗一次手，以免味道殘留在手上。

5、用溫水洗澡：不管天氣多熱，經期間都不能用冷水洗澡，因為身體被冷水刺激後容易造成女性內分泌失調，產生閉經、腹痛的情形，細菌更是會進入陰道內部引發婦科疾病，除了對身體健康有影響外，加重異味更是不能避免。

6、保持透氣通風：平常喜歡穿緊身牛仔褲的你在經期間就先擺一邊吧，包得密不透風只會加重氣味，汗水更是會和經血混合，此時建議你穿棉質內褲，寬鬆衣服或是裙子，保持透氣通風味道自然就不會圍繞在你身邊。