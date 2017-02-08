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維護水源區環境 中市補助和平區添購五清潔車

2017-02-08  19:54

〔記者李忠憲／台中報導〕大台中仰賴的民生用水水源德基水庫位於和平區，台中市府為提升大梨山偏鄉地區清除廢棄物效率及轉運空窗問題，特別補助1092萬元，和平區公所自籌150萬元，添購5輛清潔車，維持山區清潔。

環保局長白智榮、和平區長林建堂、和平區代表會主席蘇慶祥、副主席羅進玉等人均到場參加啟用儀式，並上車體驗。

環保局長白智榮說，位於偏鄉山區的和平區，垃圾原多暫存轉運站，但如果未妥善處理，有可能污染到大台中民生用水的水源區德基水庫。縣市合併改制前，和平區原有22輛清潔車，103年成立自治區後，環保局移撥共33輛清潔車，增加50%垃圾處理能量。

此外，104年環保局編列2426萬元補助和平區辦理垃圾清運，另追加2340萬元，補助和平區自行雇用23名清潔隊人力、採購6台各式車輛機具，以期加速廢棄物處理暨大梨山地區廢棄物的清除及轉運工作。這5輛新清潔車由市府補助1092萬元，和平區公所自籌150萬元，投入運作後將可有效提升處理垃圾轉運，及和平區環保服務品質。

和平區長林建堂感謝市府並說，和平區將盡全力維護山區清潔，讓優質的大台中水質永續。他也希望包括大甲溪發電廠的台電、公路總局、林務局等公務單位，能夠一起響應，努力維持和平區的環境整潔，讓大台中優質水質繼續保持下去。

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  • 和平區公所添購清潔車，和平區長林建堂（右）、環保局長白智榮（中）、和平區代會副主席羅進玉上車體驗。（記者李忠憲攝）

    和平區公所添購清潔車，和平區長林建堂（右）、環保局長白智榮（中）、和平區代會副主席羅進玉上車體驗。（記者李忠憲攝）

  • 和平區公所添購五輛清潔車，提升垃圾清運效率。（記者李忠憲攝）

    和平區公所添購五輛清潔車，提升垃圾清運效率。（記者李忠憲攝）

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