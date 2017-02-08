上車前不喝水還是容易跑廁所？醫師：原因全都出在...

2017-02-08 19:06

〔iStyle頻道／綜合報導〕過年出門不管到哪都塞車，其中最怕的一件事情就是想上廁所沒地方上，除了在上車前少喝水以外，想必你在網路上也做了不少「緩解尿急」的功課，就怕到時候真的忍不住，而其中最常見的一種說法是，在尿急時做骨盆肌肉訓練的「凱格爾運動」就能緩解，但真的是這樣嗎？另外還有哪些方法能避免塞車尿急的困擾呢？為此iStyle特地訪問書田診所泌尿科主任沈秉慶醫師，替大家好好解惑啦！

凱格爾運動真的能緩解尿急嗎？沈秉慶解釋，這種放鬆收縮的提肛運動是針對有膀胱過動症、韻律性尿失禁的患者做治療，強化骨盆底肌，以防它退化而常跑廁所，並不是針對一般人，所以他強調，上車前一定要記得先去上廁所，把尿液排乾淨，少喝含「咖啡因飲料」、「濃茶」、「碳酸飲料」以及「少大口喝水」不吃「酸辣食物」才是解決問題的根本之道。

不過沈秉慶提醒，就算沒有泌尿方面的困擾，個性是完美主義者，容易緊張焦慮的人就算做足上述準備，上車後還是有可能會出現尿急的情形，要特別小心。沈秉慶也一再強調，憋尿真的對身體非常不好，以女生來說，即有可能因此而泌尿道感染，而男性則有可能出現攝護腺肥大的問題，所以與其在車上憋尿憋得很痛苦，倒不如提前做好準備，以「上車前先上廁所，不喝利尿飲料，不吃刺激性食物」為主。

沈秉慶醫師

曾任台灣泌尿科醫學會性傳染病專家醫師、世界抗老化醫學會認證合格專科醫師、美國抗衰老醫學會專科醫師、中華民國泌尿科專科醫師、聯安預防醫學機構聯欣診所副院長，現任新光醫院泌尿科兼任主治醫師、尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所泌尿科主任醫師。