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降雨少水情吃緊 經長呼籲全民一起節水

2017-02-08  20:11

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部表示，由於近日降雨較少，新北板新及桃園水情燈號已於3日轉為水情稍緊的綠燈。為增加水庫集水區降雨量，水利署把握寒流前緣水氣降雨機會，將於今日晚間8點於石門水庫壩頂完成增雨準備工作，待命施作人工增雨。

經濟部長李世光今也表示，經濟部昨成立應變小組後，將每天隨時監控水情。目前已與北水公司洽談北水南送，也考慮人工增雨，台電也同時啟動整體水力發電應變措施與監控。李世光也強調，過去台灣經常遇到春雨不如預期情況，希望藉此呼籲全民一起節水。

李世光也說，下個月經濟部就會和氣象局進一步連線、討論，自3月起關注今年梅雨季節預測，除了嚴密監控是否有空梅情況外，也開始調度農業、民生、工業用水整體全面性整合。

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  • 經濟部長李世光今也表示，經濟部昨成立應變小組後，將每天隨時監控水情。目前已與北水公司洽談北水南送，也考慮人工增雨。（資料照，記者陳志曲攝）

    經濟部長李世光今也表示，經濟部昨成立應變小組後，將每天隨時監控水情。目前已與北水公司洽談北水南送，也考慮人工增雨。（資料照，記者陳志曲攝）

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