| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新豐最美「徐榮鑑」洋樓大火 內部恐嚴重燒毀
 首頁 > 生活

瓦斯炮取代傳統鞭炮 信徒讚：音效逼真

信徒捐給大林鎮天顯宮的環保禮炮車，利用氧氣、瓦斯製造鞭炮、蜂炮、煙火等音效，相當逼真。（記者曾迺強攝）

2017-02-08  19:05

〔記者曾迺強／嘉義報導〕廟會慶典為了場面熱鬧，多半會放大量鞭炮營造氣氛，嘉義縣新港鄉奉天宮、大林鎮天顯宮有感傳統鞭炮易造成環境問題，以自購或由熱心信徒捐獻移動式環保禮炮車，利用氧氣、瓦斯製造鞭炮、蜂炮、煙火等音效；內政部消防署則提供鞭炮音樂檔下載，環保又安全。

新港奉天宮總幹事李進興表示，元月購入2台環保禮炮車，作為友宮參香或遶境之用，其中1台昨天跟隨廟方至雲嘉五鄉鎮展開4年1度的元宵遶境，許多信徒看到環保禮炮車跟著「值勤」，大讚音效逼真、又無煙硝炮屑臭味。

大林天顯宮公關組長簡湘芸說，天顯宮主祀伍顯大帝，常有全國友宮前來參香，施放的鞭炮不僅數量繁多，事後還要掃炮屑，元月由張朝明等12名信眾聯名捐獻環保禮炮車，預料能幫廟方省下不少鞭炮費用，不過，有部分老一輩信徒仍不習慣「放炮沒看到炮屑」，但在廟方人員解釋之後，大多能接受。

嘉義縣環保局長顏旭明說，傳統爆竹每串100多元，環保禮炮車每次施放成本不到1元，除了沒有污染環境問題，還能避免鞭炮引燃不慎發生火警。一般民眾若有需求，能至消防署網站下載「播放鞭炮音效」代替傳統爆竹。

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廟會 瓦斯 鞭炮
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：瓦斯炮取代傳統鞭炮 信徒讚：音效逼真


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.