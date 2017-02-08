瓦斯炮取代傳統鞭炮 信徒讚：音效逼真

信徒捐給大林鎮天顯宮的環保禮炮車，利用氧氣、瓦斯製造鞭炮、蜂炮、煙火等音效，相當逼真。（記者曾迺強攝）

2017-02-08 19:05

〔記者曾迺強／嘉義報導〕廟會慶典為了場面熱鬧，多半會放大量鞭炮營造氣氛，嘉義縣新港鄉奉天宮、大林鎮天顯宮有感傳統鞭炮易造成環境問題，以自購或由熱心信徒捐獻移動式環保禮炮車，利用氧氣、瓦斯製造鞭炮、蜂炮、煙火等音效；內政部消防署則提供鞭炮音樂檔下載，環保又安全。

新港奉天宮總幹事李進興表示，元月購入2台環保禮炮車，作為友宮參香或遶境之用，其中1台昨天跟隨廟方至雲嘉五鄉鎮展開4年1度的元宵遶境，許多信徒看到環保禮炮車跟著「值勤」，大讚音效逼真、又無煙硝炮屑臭味。

大林天顯宮公關組長簡湘芸說，天顯宮主祀伍顯大帝，常有全國友宮前來參香，施放的鞭炮不僅數量繁多，事後還要掃炮屑，元月由張朝明等12名信眾聯名捐獻環保禮炮車，預料能幫廟方省下不少鞭炮費用，不過，有部分老一輩信徒仍不習慣「放炮沒看到炮屑」，但在廟方人員解釋之後，大多能接受。

嘉義縣環保局長顏旭明說，傳統爆竹每串100多元，環保禮炮車每次施放成本不到1元，除了沒有污染環境問題，還能避免鞭炮引燃不慎發生火警。一般民眾若有需求，能至消防署網站下載「播放鞭炮音效」代替傳統爆竹。

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