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彰化媽厝國小大麵包 45年古早味吃不膩

每周三中午，媽厝國小的古早味麵包準時出爐。（記者陳冠備攝）

2017-02-08  19:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕來吃麵包囉！每到禮拜三，彰化縣溪湖鎮媽厝國小內洋溢著一股烤麵包香，原來是每週一次的麵包日，每位師生當天都可以享用6顆麵包當點心，而這又大又圓的古早味麵包一吃就是45年，已是不少媽厝國小師生們的回憶。

早年農業社會因為物資缺乏，不少學生的父母一早就在農田工作，根本無暇準備午餐，當時校長陳振豐不忍心看著學生餓肚子上課，於是透過關係，爭取到「美援」的麵粉、奶粉、小麥等物資，加上當時教育廳補助媽厝國小蓋廚房，有了這些軟硬體設備，校長開始留住學生在校吃午餐，也為學童做麵包補充營養。

媽厝國小校長王麗惠表示，45年前，校方也爭取了大型烤麵包機，從此香噴噴的媽厝大麵包每日出爐，媽厝麵包不添加任何餡料，僅透過糖、麵粉、酵粉還有水製作而成，多年來一直傳承這最原始的古早味。

王麗惠也說，媽厝麵包見證台灣經濟富足的時光，現在出爐時間已從每日、每週到隔週出爐一次，依舊提供學生們當午餐食用，但有不少學生都會特地拿回家給父母或祖父母食用，品嚐時不少校園回憶也湧上心頭。

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  • 媽厝大麵包不添加任何餡料，傳承古早味45年。（記者陳冠備攝）

    媽厝大麵包不添加任何餡料，傳承古早味45年。（記者陳冠備攝）

  • 媽厝國小校長從復古的大烤箱端出剛出爐的麵包。（記者陳冠備攝）

    媽厝國小校長從復古的大烤箱端出剛出爐的麵包。（記者陳冠備攝）

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