貨櫃場爆潛伏結核感染者 疾管署：沒發病就不會傳染

2017-02-08 20:19

〔記者林惠琴／台北報導〕基隆貨櫃場爆出多名員工成潛伏結核感染者！衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，經衛生單位篩檢125名與開放性肺結核患者密切接觸的員工，其中16人透過丙型干擾素釋放試驗呈陽性，確定為潛伏結核感染者，但潛伏結核感染者只要未發病，就不具有傳染力，因此不用隔離，出門也不必戴口罩，若及時接受治療，更可降低發病風險。

羅一鈞指出，目前地方衛生單位擬針對潛伏結核感染者召開說明會，並協助轉介就醫，強調結核病接觸者若遭受感染成為潛伏結核感染者，2年內發病風險最高，之後隨著時間會逐年降低，終生發病率仍有10%，但及時接受治療可降低發病風險，去年國內已引進新處方「速克伏」，將相關療程由原先的9個月減為3個月，均由政府免費提供，患者不必額外花錢。

根據疾管署統計，去年結核病通報新增確診約1萬139人、造成約600人死亡，死亡人數居所有法定傳染病之冠。

疾管署去年引進靈敏度較高的新診斷工具「丙型干擾素釋放試驗」，並於4月提供國際推薦短程治療處方「速克伏」，截至12月，已提供約35000人次檢驗服務，治療5528人，其中2548人使用「速克伏」。