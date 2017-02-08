| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

貨櫃場爆潛伏結核感染者 疾管署：沒發病就不會傳染

2017-02-08  20:19

〔記者林惠琴／台北報導〕基隆貨櫃場爆出多名員工成潛伏結核感染者！衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，經衛生單位篩檢125名與開放性肺結核患者密切接觸的員工，其中16人透過丙型干擾素釋放試驗呈陽性，確定為潛伏結核感染者，但潛伏結核感染者只要未發病，就不具有傳染力，因此不用隔離，出門也不必戴口罩，若及時接受治療，更可降低發病風險。

羅一鈞指出，目前地方衛生單位擬針對潛伏結核感染者召開說明會，並協助轉介就醫，強調結核病接觸者若遭受感染成為潛伏結核感染者，2年內發病風險最高，之後隨著時間會逐年降低，終生發病率仍有10%，但及時接受治療可降低發病風險，去年國內已引進新處方「速克伏」，將相關療程由原先的9個月減為3個月，均由政府免費提供，患者不必額外花錢。

根據疾管署統計，去年結核病通報新增確診約1萬139人、造成約600人死亡，死亡人數居所有法定傳染病之冠。

疾管署去年引進靈敏度較高的新診斷工具「丙型干擾素釋放試驗」，並於4月提供國際推薦短程治療處方「速克伏」，截至12月，已提供約35000人次檢驗服務，治療5528人，其中2548人使用「速克伏」。

廣告
  • 衛福部疾管署自去年4月起，提供潛伏結核感染者短程治療處方「速克伏」。（記者林惠琴攝）

    衛福部疾管署自去年4月起，提供潛伏結核感染者短程治療處方「速克伏」。（記者林惠琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 感染 疾管署 肺結核
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：貨櫃場爆潛伏結核感染者 疾管署：沒發病就不會傳染


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.