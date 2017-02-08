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長吻鱷浮水保暖成「標靶」 動物園籲「將心比心」

馬來長吻鱷冬季總是潛入水底保暖，或浮在水面靜止不動。（台北市立動物園提供）

2017-02-08  19:14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕鱷魚常給人兇猛可怕的印象，台北市立動物園的馬來長吻鱷在冬天時常潛入水底保暖，或浮在水面上享受陽光，沒想到卻常被遊客丟東西，希望鱷魚動起來，意外成為園內最容易遭受「攻擊」物種，動物園呼籲，遊客將心比心，不要傷害牠們。

鱷魚是出了名的伏擊性掠食者，龐大身軀潛伏在水面下，只有眼睛與鼻孔露出水面，動物園表示，馬來長吻鱷屬於外溫動物，體溫隨環境變化而改變，因此在冬天為避免能量散失，大部分時間潛入相對較溫暖的水底，宛若水中浮木，一動也不動。

動物園表示，一動也不動的馬來長吻鱷，成為遊客眼中的「標靶」，寶特瓶、利樂包，甚至是銅板，都是希望讓鱷魚可以「動」起來。

動物園現已在鱷魚觀賞區外設立「將心比心」牌，呼籲遊客「鱷魚喜歡靜靜的躺在水中，請尊重牠，別拿東西丟牠」。動物園表示，每種動物的生態習性皆不相同，一舉一動也並非人類所能預料或驅使，民眾來到動物園，不妨發揮好眼力及耐心，靜靜觀察與等待。

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  • 長吻鱷常被遊客丟東西，台北市立動物園呼籲將心比心，喜歡動物就不要傷害牠們!（台北市立動物園提供）

    長吻鱷常被遊客丟東西，台北市立動物園呼籲將心比心，喜歡動物就不要傷害牠們!（台北市立動物園提供）

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