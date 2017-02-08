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玉米筍拍賣價差12倍 菜農大嘆選錯行口

玉米筍拍賣價差高達12倍。（記者蔡宗勳攝）

2017-02-08  19:28

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉陳姓菜農投訴說，玉米瀕臨崩盤，想說靠價格不錯的玉米筍扳回一城，沒想到送往新北果菜市場，拍賣價硬是比台北一市少了47.5元，如果對比台東價差更高達12倍，欲哭無淚。

陳姓菜農指出，今年食用玉米行情低迷，大多不敷成本，所幸玉米筍價格不錯，中價每公斤40元左右，上價從50到70元不等，但昨天各行口交易行情卻讓人傻眼。

陳姓菜農分析台灣昨天各主要拍賣市場的玉米筍成交價，發現每公斤上價最高為台東180元，再來是高雄111.1元、台北一市62.5元、台北二市53.8元，都在行情以上。

台中剩39.2元，新北和桃農更慘，各只有15元和14元，也就是同樣是玉米筍上品，也就是僅僅一水之隔的台北一市和新北市價差就高達47.5元，形成選對行口大賺一筆，選錯則是吃悶虧。

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  • 台灣各行口玉米筍交易行情天壤之別。（擷取自交易網站）

    台灣各行口玉米筍交易行情天壤之別。（擷取自交易網站）

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2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
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