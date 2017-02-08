改善輸水幹管 南市安平、中西區15日停水30小時

2017-02-08 19:00

〔記者王俊忠／台南報導〕自來水公司第六區管理處配合台南市水利局改善箱涵內600mm輸水幹管及路平專案，預定在南區永華路一段與金華路口南北兩側各約30公尺處辦理自來水管連接管網工程，屆時須斷管連絡施工、停止供水，停水時間從2月15日（週三）上午10時至隔（16 ）日下午4時，停水30小時施工，影響用戶數約2萬4436戶。

水公司六區處表示，此次停水範圍為：一、安億路接慶平路接建平17街接府前一街接府前路二段258巷接府前路二段以南；二、健康路三段接新港路接健康路二段以北；三、安億路接光州路以東；四、府前路二段258巷接府前路二段237巷接永華一街接樂利橋以西。

停水範圍的行政區有安平區/建平、文平、國平、怡平、育平、華平、平通、億載等里與中西區大涼里等地區。另位處尖峰用水期水壓不足或管線末端、大樓用戶及地勢較高區域用戶稍會延緩恢復供水。

水公司說，若遇豪雨或發佈颱風警報，此次施工停水順延一週後施工；考量工程施工與民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請民眾配合改道、注意交通安全；停水期間，籲請用戶留意及儘早儲水備用，該處設有臨時取水站，便於民眾應急所需，請民眾自備承裝器皿自行取用，取水站位置可上水公司網站查詢或來電台南服務所洽詢。

水公司並提醒，停水期間勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用、污染飲用水，請關閉抽水機電源，配合節約用水、慎防火警，初期送水可能較混濁，請用戶暫勿取用待水清後再進水。