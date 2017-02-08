瀕危植物復育成林 「水社柳」變身祕密花園

日月潭旁的頭社農村復育瀕絕的特有種「水社柳」，十年前僅剩十棵的植株，至今仍被完整保留。（記者劉濱銓攝）

2017-02-08 18:54

〔記者劉濱銓／南投報導〕台灣瀕絕特有種植物「水社柳」，曾被預言即將消失，在專家呼籲下，政府民間參與保護，日月潭旁的頭社農村，10年前就有農民買下土地，守護當地僅存的10棵水社柳，而10年過去，扦插至今已復育成林，高達80萬棵的水社柳正值開花時節，黃綠花朵形成的林道猶如祕密花園，成為日月潭水社柳復育的最大驚奇。

水社柳早期在日月潭畔水社部落被發現而得名，惟潭邊受到人為開發，現已不復見，10年前鄰近的頭社農村因時代變遷，沒有經濟價值的水社柳面臨被砍的命運，最後剩下10棵，在專家示警下，被南投縣政府列為珍貴老樹，而青年農民王順瑜則買下土地，延續頭社水社柳的命脈。

集集特生中心研究水社柳的專家黃朝慶表示，水社柳是台灣特有種，全台現有的野生水社柳才2000多棵，但隨著環境改變，有些棲地的數量也快速減少，必須加以保護，除了劃歸保護區現地保存外，保留種原移地保存也是方式之一。

他說，水社柳是冬天少數會開花的蜜源植物，對於蜜蜂與植物、作物的生長繁衍相當重要，而其根系有淨化水質的功用，良好的抓力成為極佳的水保植物，過去則因欠缺經濟價值被砍除，尤以結果會飄散棉絮的雌株最多，因此頭社扦插的水社柳以雄株為主，近期當地農友則是致力野生雌株交配，提升基因多樣性，保存種原以利繁衍。

王順瑜指出，水社柳因有鞏固田間堤岸的功能，過去在頭社廣為種植，只是植株孳生昆蟲，與固岸功能被水泥取代，以致後來被大肆砍伐，但因其為台灣特有種，說什麼也要保留下來，近年則因地方政府推行濕地公園會栽種外，道路工程單位也會採用當路樹，尤其樹皮、樹葉還能萃取成保養品的原料，在經濟與實用功能出現後，頭社才愈種愈多。

他說，10年來經扦插復育，現於頭社已多達80萬棵，從一開始買下僅剩10棵的1分地，到現在租下10甲地栽種水社柳與金針花，近年則與特生中心專家合作，到全台各地，如宜蘭、屏東棲地取得野生雌株，帶回頭社交配繁衍，盼能長出更優良、更具環境適應力的水社柳，讓後代子孫都能看到。

日月潭旁的頭社農村十年來復育瀕絕的特有種「水社柳」，連少見的雌株也移植繁衍復育，開出的綠色花朵相當特別。（記者劉濱銓攝）

日月潭頭社復育瀕絕特有種水社柳十年有成，從起初僅剩十棵，到現在有八十萬棵的規模，夾道成林猶如祕密花園。（記者劉濱銓攝）