| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新豐最美「徐榮鑑」洋樓大火 內部恐嚴重燒毀
 首頁 > 生活

水情吃緊 石門水庫今晚實施人工增雨

2017-02-08  18:45

〔記者楊綿傑／台北報導〕全台已有新北板新及桃園地區水情燈號由藍燈轉為水情稍緊的綠燈，其他還有6縣市可能也陸續跟進，限水危機悄悄越來越靠近。

而接下來將報到的寒流，可能帶來水氣，因此水利署也宣布，將於今晚8時於石門水庫壩頂進行增雨準備工作，俟合適時機啟動人工增雨。

水利署長賴建信表示，增雨工作必須把握寒流前緣水氣降雨機會進行，只要有增加集水區降雨量的可能性，將竭盡一切努力進行相關抗旱措施。

廣告
  • 因應水情吃緊，水利署將進行人工增雨準備工作。（資料照，水利署提供）

    因應水情吃緊，水利署將進行人工增雨準備工作。（資料照，水利署提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人工增雨 水利署 石門水庫
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：水情吃緊 石門水庫今晚實施人工增雨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.