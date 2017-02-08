水情吃緊 石門水庫今晚實施人工增雨

2017-02-08 18:45

〔記者楊綿傑／台北報導〕全台已有新北板新及桃園地區水情燈號由藍燈轉為水情稍緊的綠燈，其他還有6縣市可能也陸續跟進，限水危機悄悄越來越靠近。

而接下來將報到的寒流，可能帶來水氣，因此水利署也宣布，將於今晚8時於石門水庫壩頂進行增雨準備工作，俟合適時機啟動人工增雨。

水利署長賴建信表示，增雨工作必須把握寒流前緣水氣降雨機會進行，只要有增加集水區降雨量的可能性，將竭盡一切努力進行相關抗旱措施。