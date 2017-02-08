石門水庫水情吃緊 經濟部次長：最壞打算、最好準備
2017-02-08 18:40
石門水庫水情吃緊，大壩四周原本被水覆蓋的邊坡隨著水位下降而露出。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕入冬以來降雨日數偏少，石門水庫集水區降雨情形不如預期，加上時值春耕期，農業用水陸續展開，石門水庫水位每日下降29至30公分，供水情勢轉趨吃緊，北區水資源局依照目前無降雨推估，蓄水量只能撐到5月，經濟部次長楊偉甫今天下午視察石門水庫，要求水利署及各供水單位加強各項防旱應變整備，並做「最壞打算，最好準備」。
雖然楊偉甫視察時，天公作美剛好飄下陣陣細雨，石門水庫管理中心也做好人工增雨的地面準備作業，但所降雨量幾乎被地表吸收，難解水庫之渴。
簡報中，北區水資源局局長江明郎指出，北部地區自去年入冬以來降雨情況不佳、僅約例年平均的3成，新北市板新地區及桃園地區自3日起水情燈號轉為水情稍緊的綠燈，預定於13日起新竹地區也會調整為綠燈；石門水庫目前蓄水量較歷年同期平均少近3500萬噸，必須審慎因應，除於3日起提升北水處支援水量，以60萬噸為原則、65萬噸為目標，2月中旬起會視供灌情形，再調增加強灌溉管理節餘水量至每日20萬噸以上為目標，經濟部預計21日召開水情會議，決定石門水庫是否進一步實施一階限水。
其中，預計2月中旬起，桃園地區農業灌溉用水會從目前供7停3方式供應再調減為供6停4因應，若水情持續不佳，會提前改採供5停5因應，並優先利用埤塘水源供應。
楊偉甫表示，石門水庫今年的水情比前年大旱好，而去年的水情算是歷年中較好的，但根據往年經驗，入冬後雨量偏低，以及氣象局預估2至4月的春雨雨量也是偏低，水利署提前發布缺水警訊，是希望做好因應和抗旱整備工作，並讓民眾有感，一起節約用水。
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