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LED的未來 諾獎得主中村修二提3趨勢

2014諾貝爾物理獎得主中村修二8日應邀到中研院演講，介紹他在LED領域的研發成果。（記者張嘉明攝）

2017-02-08  18:40

〔記者吳柏緯／台北報導〕近年通用照明設備逐漸邁入穩定期，LED產業的獲利率不斷下滑，企業紛紛開始拓展新興的藍海市場，因研究藍光LED而獲得諾貝爾物理學獎的中村修二今天表示，包括MicroLED、雷射照明與光照上網技術（LiFi）將是未來LED產業的發展趨勢。

中村修二今天接受中研院頒發榮譽院士證章，並針對LED照明技術的發展發表演說。中村修二指出，LED的發光效率是白熾燈的10倍以上，可大幅減少能源耗，以目前的統計數據看來，以LED照明取代傳統照明，若在日本，可以節省了7座核電廠的發電量；美國19座；中國約17座。且LED的壽命長達30至50年，可以長期穩定提供照明，短期內將不會有任何回收的問題。

對於目前LED的市場看似飽和、獲利不斷下降，許多企業都想找到下一片藍海在哪裡。中村修二表示，MicroLED、雷射照明與光照上網技術（LiFi）是未來LED發展的方向，不過他也表示，要克服技術限制與普及化，仍需要時間。

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