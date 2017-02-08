林進養低調補路20年 罹癌過世地方不捨

2017-02-08 18:19

［記者黃淑莉／雲林報導］56歲的林進養送便當途中發現路面坑坑洞威脅摩托車騎士行車安全，20年來默默在雲林縣內各地補路，即使罹癌換肝後仍不間斷，小年夜因不敵病魔過世，地方相當不捨。

林進養家中務農，服兵役時被分發到廚房工作，開啟他踏進餐飲業之路，退伍後在雲林二崙開設海產店，1996年改開自助餐店，騎摩托車送便當途中親身感受到路面坑洞對摩托車騎士安全威脅，忙完一天工作後，晚上即騎車拖著載有柏油的三輪車，把白天發現的道路坑洞補平。

林進養的家人表示，20年來不論刮風下雨，補路的地點從二崙擴大到其他鄉鎮村落，剛開始有人笑他是「憨人」，後來也被他的熱忱善舉感動，贊助材料支持他的善行。

林進養的女兒說，多前父親身體不適就醫診斷出肝癌末期，抗癌之路很辛苦，2年多前她捐肝給爸爸，換肝後沒有排斥、恢復良好，除繼續補路外，因緣際會加入慈濟助唸團，那裡有需要就去那裡。

去年因久咳不癒就醫發現是肺癌末期，且病情急速惡化，上月咳血送醫即昏迷，家人討論後在小年夜拔管，地方民眾知道林進養過世十分不捨。