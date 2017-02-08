| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新豐最美「徐榮鑑」洋樓大火 內部恐嚴重燒毀
 首頁 > 生活

林進養低調補路20年 罹癌過世地方不捨

2017-02-08  18:19

［記者黃淑莉／雲林報導］56歲的林進養送便當途中發現路面坑坑洞威脅摩托車騎士行車安全，20年來默默在雲林縣內各地補路，即使罹癌換肝後仍不間斷，小年夜因不敵病魔過世，地方相當不捨。

林進養家中務農，服兵役時被分發到廚房工作，開啟他踏進餐飲業之路，退伍後在雲林二崙開設海產店，1996年改開自助餐店，騎摩托車送便當途中親身感受到路面坑洞對摩托車騎士安全威脅，忙完一天工作後，晚上即騎車拖著載有柏油的三輪車，把白天發現的道路坑洞補平。

林進養的家人表示，20年來不論刮風下雨，補路的地點從二崙擴大到其他鄉鎮村落，剛開始有人笑他是「憨人」，後來也被他的熱忱善舉感動，贊助材料支持他的善行。

林進養的女兒說，多前父親身體不適就醫診斷出肝癌末期，抗癌之路很辛苦，2年多前她捐肝給爸爸，換肝後沒有排斥、恢復良好，除繼續補路外，因緣際會加入慈濟助唸團，那裡有需要就去那裡。

去年因久咳不癒就醫發現是肺癌末期，且病情急速惡化，上月咳血送醫即昏迷，家人討論後在小年夜拔管，地方民眾知道林進養過世十分不捨。

廣告
  • 林進養20年來默默補路，小年夜時不敵病魔過世，地方十分不捨。（林進養家人提供）

    林進養20年來默默補路，小年夜時不敵病魔過世，地方十分不捨。（林進養家人提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 舖路 補路
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：林進養低調補路20年 罹癌過世地方不捨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.