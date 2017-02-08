他考零分卻被讚聰明 網友：這叫跳脫框架思考
2017-02-08 20:59
〔即時新聞／綜合報導〕台灣教育一直是備受討論的議題，為了測試學生的課業程度，「考試」往往是最直接、常用的方式。有網友在臉書社團「爆笑公社」貼出一張掛著慘淡紅字的零分「考卷」，其天馬行空的答案卻讓其他網友直呼「看不出錯在哪？」、「其實是個人才啊！」
但從照片中可以看到，其題目與答案上像是問道：「孔子是我國最大的什麼家？」學生答「老人家」、「犯罪分子被定義判刑的根本原因是什麼？」學生答因為「被抓住」、「學生成績不及格的原因是？」學生答「考試」、「用什麼擦地最用力？」學生答「用力」，而「高字相反字是什麼？」他則是將「高」上下反著寫作為答案。
雖然網友並沒有明確註明考卷的確切出處、或考卷的題目是由哪個學校出題，所以無法確認這真是「考卷」。不過其他網友看完後表示「看不出錯在哪？」有人就認為，若這是真的「考卷」，那這名老師出題不夠嚴謹，而這名學生其實很聰明，或許他是知道答案的，卻敢寫這種答案，令網友感到相當佩服。
也有人表示「這樣其實也沒錯，人不能總是在固有的思維中，創意就是這樣來的不是嗎？」、「這叫跳脫框架思考，給他0分就是要他依照老師的框架思考...」、「這孩子未來是哲學家！」、「人才啊」、「想知道正解」
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