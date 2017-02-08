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台數科買東森案 NCC：將再辦專家諮詢與聽證會

2017-02-08  18:54

〔記者陳炳宏／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對台數科（台灣數位光訊科技公司）併購東森電視台一案的公聽會結果進行後續處理討論，NCC發言人翁柏宗表示，由於該案涉及重大投資，為求謹慎，仍須召開財經、傳播專家諮詢會議與聽證會，其中專家諮詢會議包括財經領域、傳播領域各一場，以廣徵專家學者、公民團體等意見，以利後續審查。

台數科去年10月表示，將透過100%子公司鑫隆多媒體增資，購買凱雷投資集團旗下投資公司（偉齊公司及杰軒公司）100%股權，間接持有東森電視65%的股權，預估買賣總金額為新台幣111.24億元。

翁柏宗表示，先前已經開過公聽會，當時參與民眾與專家學者提出不少問題，包括涉及黨政軍條款，NCC將去函投資保護中心、集保中心求證，另關於是否有中資介入，NCC也將去函陸委會協查，而針對東森國際宣稱有優先購買權，業管處也會洽凱雷、東森國際、與王令麟等人確認當初買賣合約。

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  • 國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對台數科（台灣數位光訊科技公司）併購東森電視台一案的公聽會結果進行後續處理討論。（資料照，記者張嘉明攝）

    國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對台數科（台灣數位光訊科技公司）併購東森電視台一案的公聽會結果進行後續處理討論。（資料照，記者張嘉明攝）

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