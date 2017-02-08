寒流即將來襲 鄭明典：北風前線到達彭佳嶼了

2017-02-08 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕寒流即將來襲，中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典今在臉書發文，表示北風前線到達彭佳嶼了，讓彭佳嶼由東風轉北風，而彭佳嶼轉北風可算是序幕的開始，轉北風後，風速會增強，然後氣溫會稍降。

鄭明典說，北風前線到達彭佳嶼，但剛到的北風比較淺薄，會先繞過台灣地形，所以海面要先有風變（風向、風速的變化稱為風變），陸地稍後才會有感。

鄭明典也說，因為台灣寒流出現的機率越來越低，這次會試著全程監看，找幾個代表性的數據來描述寒流影響台灣的過程。

鄭明典補充，彭佳嶼轉北風還不是真正降溫的開始，通常風速會稍持平一陣子之後再增強，等到再增強時才會開始真正的降溫。