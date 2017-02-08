明寒流報到 中南部及外島空氣品質不佳
2017-02-08 18:14
〔記者楊綿傑／台北報導〕明天寒流將報到，氣溫恐只剩個位數，且寒流帶來的強風，還可能為中部至南部地區帶來數日的揚塵，造成空氣品質不佳的狀況，提醒民眾注意呼吸道保護。
根據環保署空氣品質監測網預報，明天中部、雲嘉南、高屏地區、外島金門及馬祖，空氣品質指標（AQI）達到對敏感族群不健康的警戒橘，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5），有心血管、呼吸道疾病，以及老人和孩童，須特別留意。至於其他地區則是落在「普通黃」等級。
環保署監資處長張順欽表示，這波寒流風勢強勁，污染物都可能被吹散，空氣品質還好，不過他特別指出，雲嘉南局部要特別注意寒流前面兩三日，因為風勢過強引發的揚塵所帶來的污染。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 02台北 04台中 07高雄 那01到底在哪裡？
- 寒流明晨來襲 台南以北18縣市急凍
- 申請台身分證受阻 兩岸官、民助聯姻之女申領
- 明寒流報到 中南部及外島空氣品質不佳
- 傳藝中心停車繳費亭 鄉民揶揄像靈堂
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 亂爆張忠謀傷勢 宴會主人怒：王欣儀搭便車來吃飯！
- 學者爆：馬總統任內洩密太多 引美日不滿
- NBA》被詹皇斥垃圾 紐媒記者：他沒否認阿
- 空官機場噪音補助 民眾︰發放不公
- 自由開講》嘉義公車票亭，不拆比拆更有願景
- 傳中國修「反國家分裂法」 總統府說話了
- 自由廣場》詹啟賢談本土 不通
- 副總統前所未見投票 美教長過關
- 龍潭大池地景 環湖主燈秀全國最大
- 網球》說好的五千萬補助在哪？謝淑薇公開帳戶質疑
- 百年古蹟彰化關帝廟大火 文昌殿慘被燒塌
- 鐵了心斷開童仲彥？ 邱惠美坦承看到家暴照很震驚
- 教長任命爭議
- 〈戀愛大智慧〉女孩 妳值得被愛
- 花蓮爆禽流感 台東嚴抓非法運入
- 政院推四大建設 4年8000億
- 日職》一週投了近六百球 松坂大輔自認「大丈夫」
- 雙城地區 首批七民宿合法
- 《徵文啟事》一例一休好或壞
- 禁穆令聽證會 今網路直播
- 內資回流、指數有撐 台股收盤小跌11點
- 女偶像學「射超遠」手技 網友嘲「AV前哨站」
- 寶山「打中午」文化季 週六來食福
- 徐自強無罪定讞 律師團將提刑事補償訴訟
- 千億富尪用這招擄獲芳心 奶茶妹點頭狂讚
- 抓姦闖摩鐵 老公被告侵入住宅判拘10天
- MLB》洋基撿便宜 1億簽全壘打王
- 有聲號誌常「秀逗」 視障者很錯亂
- 烏日啤酒廠大火 警消趕赴現場灌救
- 南山150億買元大美債ETF 投信︰動機值得玩味
- 《辦案裝GPS》 檢不起訴 高分院判有罪
- 川普並不孤單 55％歐洲人贊成移民禁令
- 男星操肌電翻魯妮瑪拉 做XX忍不住叫出聲
- 中職》出征台日戰 鄭凱文：希望可以解決他們
- 知名夜店撐7年 收攤前被這部影集拍下
- 為搶鑽轎底 媽祖面前圍毆傷人
- 移民禁令法律戰 美上訴法庭：本週宣布結果
- 全台最美 龍岡市圖去年40萬人次走訪
- 18日股市是否要如常開市 金管會蒐集意見近日定案
- 許厝學童遷校TdGA反升與蛋有關 專家質疑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：明寒流報到 中南部及外島空氣品質不佳
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分