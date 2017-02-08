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明寒流報到 中南部及外島空氣品質不佳

2017-02-08  18:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕明天寒流將報到，氣溫恐只剩個位數，且寒流帶來的強風，還可能為中部至南部地區帶來數日的揚塵，造成空氣品質不佳的狀況，提醒民眾注意呼吸道保護。

根據環保署空氣品質監測網預報，明天中部、雲嘉南、高屏地區、外島金門及馬祖，空氣品質指標（AQI）達到對敏感族群不健康的警戒橘，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5），有心血管、呼吸道疾病，以及老人和孩童，須特別留意。至於其他地區則是落在「普通黃」等級。

環保署監資處長張順欽表示，這波寒流風勢強勁，污染物都可能被吹散，空氣品質還好，不過他特別指出，雲嘉南局部要特別注意寒流前面兩三日，因為風勢過強引發的揚塵所帶來的污染。

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  • 明寒流將報到，中南部及外島空氣品質達「警戒橘」。（翻攝自環保署空氣品質監測網）

    明寒流將報到，中南部及外島空氣品質達「警戒橘」。（翻攝自環保署空氣品質監測網）

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