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台南智慧城市 全台唯一入選Glomo Awards 2017

2017-02-08  19:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕也是台灣之光！台南市政府推出智慧城市計畫，在城市治理、水利、交通、醫療等6大面向，結合最新的行動通訊技術、IoT（物聯網）等，逐步打造文化首都成為智慧城市。協作的的遠傳電信以台南市智慧城市計畫為題，參加GSMA舉辦「Glomo Awards 2017」競賽，全台唯一獲得入選，將帶著「台南經驗」前進國際。

「Glomo Awards 2017」將於今年2月27日在巴賽隆納舉辦的「MWC世界行動通訊大會（Mobile World Congress）」宣布各獎項的優勝名單。遠傳也成為亞洲唯一受GSMA官方邀請的電信營運商，將於大會展館「GSMA Innovation City」專區展出台南智慧城市6大應用面向。

研考會表示，GSMA（全球移動通信系統協會，Groupe Speciale Mobile Association）為了讓全球行動通信業者展現並交流行動通信產業生態圈最新、最好的行動相關產品、apps、設備、服務以及對行動通信產業的創意發想，每年舉辦Glomo Awards（Global Mobile Awards），今年的「Glomo Awards 2017」共分為8個類別、40個項目。

遠傳電信以「Transforming an Ancient Capital to a Smart City – Tainan, Taiwan」影片介紹台南智慧城市，入選第一類別「互聯生活獎—最佳智慧城市行動動通信應用獎」（The Connected Life Awards - Best Use of Mobile for Smart Cities），成為全台唯一入圍。

相關影音：

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  • GSMA官網去年錄製台南入圍智慧城市介紹影片，市長賴清德暢談城市治理概念。（市政府提供）

    GSMA官網去年錄製台南入圍智慧城市介紹影片，市長賴清德暢談城市治理概念。（市政府提供）

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