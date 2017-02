台南智慧城市 全台唯一入選Glomo Awards 2017

2017-02-08 19:52

〔記者洪瑞琴/台南報導〕也是台灣之光!台南市政府推出智慧城市計畫,在城市治理、水利、交通、醫療等6大面向,結合最新的行動通訊技術、IoT(物聯網)等,逐步打造文化首都成為智慧城市。協作的的遠傳電信以台南市智慧城市計畫為題,參加GSMA舉辦「Glomo Awards 2017」競賽,全台唯一獲得入選,將帶著「台南經驗」前進國際。

「Glomo Awards 2017」將於今年2月27日在巴賽隆納舉辦的「MWC世界行動通訊大會(Mobile World Congress)」宣布各獎項的優勝名單。遠傳也成為亞洲唯一受GSMA官方邀請的電信營運商,將於大會展館「GSMA Innovation City」專區展出台南智慧城市6大應用面向。

研考會表示,GSMA(全球移動通信系統協會,Groupe Speciale Mobile Association)為了讓全球行動通信業者展現並交流行動通信產業生態圈最新、最好的行動相關產品、apps、設備、服務以及對行動通信產業的創意發想,每年舉辦Glomo Awards(Global Mobile Awards),今年的「Glomo Awards 2017」共分為8個類別、40個項目。

遠傳電信以「Transforming an Ancient Capital to a Smart City – Tainan, Taiwan」影片介紹台南智慧城市,入選第一類別「互聯生活獎—最佳智慧城市行動動通信應用獎」(The Connected Life Awards - Best Use of Mobile for Smart Cities),成為全台唯一入圍。

相關影音: