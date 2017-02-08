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最強寒流來襲！ 合歡山今晚入夜有望降雪

2017-02-08  18:51

〔即時新聞／綜合報導〕入冬最強冷空氣明晨來襲，低溫將下探10以下。中央氣象局指出，水氣今（8日）晚上就會接近，合歡山在今天入夜到明天清晨有望降雪。

中央氣象局今日發布低溫特報，氣溫自今晚開始呈「溜滑梯式」下降，明天起全台18縣市急凍，尤其12日為最這波寒流最強的時候，中部以北低溫下探8度，中部最低溫僅10度，南部低溫11度，全台冷颼颼，寒流將影響至13日清晨。

綜合報導指出，氣象預報員陳伊秀表示，明天水氣充足，若配上低溫，3000公尺以上高山的合歡山有機會下雪，不過到了週五水氣減少、天氣轉乾冷，降雪機率就不高。

受到這波寒流影響，林務局羅東林區管理處今天也表示，根據宜蘭太平山接下來幾天的氣象預測，山區溫度有望達到攝氏零度以下，至於是否會降雪，還要視水氣是否充足為關鍵。

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  • 氣象局指出，水氣今晚就會接近，合歡山在今入夜到明天清晨有望降雪。圖為合歡山今年1月首度降雪的畫面。（資料照，記者佟振國攝）

    氣象局指出，水氣今晚就會接近，合歡山在今入夜到明天清晨有望降雪。圖為合歡山今年1月首度降雪的畫面。（資料照，記者佟振國攝）

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