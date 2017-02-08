資源回收換折價券 55K冷氣機兌換1000元
2017-02-08 18:12
〔記者蔡文居／台南報導〕台南環保局今年在安平區家樂福安平店設置全國首座大型智慧資源回收站，吸引千餘民眾將蒐集的回收物投入換取折價券，不到1個月時間已換出6萬餘元折價券，回收逾3公噸資源回收物。其中，55公斤的冷氣機一台約兌換1000元的折價券，很划算。
環保局表示，統計資源回收物種類及數量，廢塑膠容器寶特瓶逾1萬8000個（612公斤），廢鋁類40公斤、廢鐵類50公斤、廢紙類2.3公噸、廢乾電池478公斤、廢家電50台、廢資訊物品60台及廢手機360支，平均每名民眾換到至少50元以上的家樂福賣場折價券；甚至有民眾遠從高雄路竹將大型廢冷氣機載來回收，約55公斤的冷氣機（1公斤折抵18元）兌換約1000元折價券。
另外，環保局配合台南開春兩大民俗活動「鹽水蜂炮」及「鹿耳門聖母廟高空煙火秀」，推出「電池再生喜迎春」資源回收創意宣導攤位，歡迎民眾蒐集回收物兌換小禮物，參加資源回收闖闗遊戲及「鈕扣電池拆卸回收與廢照明光源（含破損者）妥善包裝回收」教學，共同推動資源回收愛地球。
環保局表示，2月10日配合鹽水蜂炮，11日配合鹿耳門聖母廟「迓春牛遊行暨國際高空煙火秀」，當天下午1時至晚上8時推出「電池再生喜迎春」資源回收創意宣導攤位，凡完成闖關及教學活動或攜帶5顆廢電池（需裝於不漏水的容器）或2顆廢燈泡（需用堅固容器包裝防破損），即可兌換精美小禮物一份。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 02台北 04台中 07高雄 那01到底在哪裡？
- 寒流明晨來襲 台南以北18縣市急凍
- 申請台身分證受阻 兩岸官、民助聯姻之女申領
- 明寒流報到 中南部及外島空氣品質不佳
- 傳藝中心停車繳費亭 鄉民揶揄像靈堂
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 亂爆張忠謀傷勢 宴會主人怒：王欣儀搭便車來吃飯！
- 學者爆：馬總統任內洩密太多 引美日不滿
- NBA》被詹皇斥垃圾 紐媒記者：他沒否認阿
- 空官機場噪音補助 民眾︰發放不公
- 自由開講》嘉義公車票亭，不拆比拆更有願景
- 傳中國修「反國家分裂法」 總統府說話了
- 自由廣場》詹啟賢談本土 不通
- 副總統前所未見投票 美教長過關
- 龍潭大池地景 環湖主燈秀全國最大
- 網球》說好的五千萬補助在哪？謝淑薇公開帳戶質疑
- 百年古蹟彰化關帝廟大火 文昌殿慘被燒塌
- 鐵了心斷開童仲彥？ 邱惠美坦承看到家暴照很震驚
- 教長任命爭議
- 〈戀愛大智慧〉女孩 妳值得被愛
- 花蓮爆禽流感 台東嚴抓非法運入
- 政院推四大建設 4年8000億
- 日職》一週投了近六百球 松坂大輔自認「大丈夫」
- 雙城地區 首批七民宿合法
- 《徵文啟事》一例一休好或壞
- 禁穆令聽證會 今網路直播
- 內資回流、指數有撐 台股收盤小跌11點
- 女偶像學「射超遠」手技 網友嘲「AV前哨站」
- 寶山「打中午」文化季 週六來食福
- 徐自強無罪定讞 律師團將提刑事補償訴訟
- 千億富尪用這招擄獲芳心 奶茶妹點頭狂讚
- 抓姦闖摩鐵 老公被告侵入住宅判拘10天
- MLB》洋基撿便宜 1億簽全壘打王
- 有聲號誌常「秀逗」 視障者很錯亂
- 烏日啤酒廠大火 警消趕赴現場灌救
- 南山150億買元大美債ETF 投信︰動機值得玩味
- 《辦案裝GPS》 檢不起訴 高分院判有罪
- 川普並不孤單 55％歐洲人贊成移民禁令
- 男星操肌電翻魯妮瑪拉 做XX忍不住叫出聲
- 中職》出征台日戰 鄭凱文：希望可以解決他們
- 知名夜店撐7年 收攤前被這部影集拍下
- 為搶鑽轎底 媽祖面前圍毆傷人
- 移民禁令法律戰 美上訴法庭：本週宣布結果
- 全台最美 龍岡市圖去年40萬人次走訪
- 18日股市是否要如常開市 金管會蒐集意見近日定案
- 許厝學童遷校TdGA反升與蛋有關 專家質疑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：資源回收換折價券 55K冷氣機兌換1000元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分