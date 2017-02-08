資源回收換折價券 55K冷氣機兌換1000元

2017-02-08 18:12

〔記者蔡文居／台南報導〕台南環保局今年在安平區家樂福安平店設置全國首座大型智慧資源回收站，吸引千餘民眾將蒐集的回收物投入換取折價券，不到1個月時間已換出6萬餘元折價券，回收逾3公噸資源回收物。其中，55公斤的冷氣機一台約兌換1000元的折價券，很划算。

環保局表示，統計資源回收物種類及數量，廢塑膠容器寶特瓶逾1萬8000個（612公斤），廢鋁類40公斤、廢鐵類50公斤、廢紙類2.3公噸、廢乾電池478公斤、廢家電50台、廢資訊物品60台及廢手機360支，平均每名民眾換到至少50元以上的家樂福賣場折價券；甚至有民眾遠從高雄路竹將大型廢冷氣機載來回收，約55公斤的冷氣機（1公斤折抵18元）兌換約1000元折價券。

另外，環保局配合台南開春兩大民俗活動「鹽水蜂炮」及「鹿耳門聖母廟高空煙火秀」，推出「電池再生喜迎春」資源回收創意宣導攤位，歡迎民眾蒐集回收物兌換小禮物，參加資源回收闖闗遊戲及「鈕扣電池拆卸回收與廢照明光源（含破損者）妥善包裝回收」教學，共同推動資源回收愛地球。

環保局表示，2月10日配合鹽水蜂炮，11日配合鹿耳門聖母廟「迓春牛遊行暨國際高空煙火秀」，當天下午1時至晚上8時推出「電池再生喜迎春」資源回收創意宣導攤位，凡完成闖關及教學活動或攜帶5顆廢電池（需裝於不漏水的容器）或2顆廢燈泡（需用堅固容器包裝防破損），即可兌換精美小禮物一份。