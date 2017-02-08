百年古蹟關帝廟遭祝融 陳文彬：將爭取重建經費
2017-02-08 18:17
〔記者劉曉欣／彰化報導〕有關百年縣定古蹟彰化市關帝廟因隔壁進行鐵皮切除工程不慎引發火災一事，彰化縣文化局長陳文彬今日表示，彰化關帝廟已獲中央核定修復經費約2700萬元，目前正在辦理發包程序中，修復工程不受影響；由於這起火警是自後殿文昌殿起火，是否要另案處理，將與文化部文資局再進行討論。
陳文彬指出，彰化市關帝廟由於前殿與後殿有過水廊，因此在這場火警中，前殿沒事，但後殿燒塌，可能必須重建，不排除前殿維持原規劃案，後殿則另案處理，但將與文化部文資局進行討論，並向中央爭取重建經費。
陳文彬強調，由於古蹟是珍貴的文化資產，未來也將討論古蹟周邊房舍進行施工作業時，施工計畫應該先行通報相關單位，以避免相同憾事再次發生。
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