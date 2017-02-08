捉蝦、添水 養蝦戶防寒大作戰

去年1月霸王寒流讓養蝦戶損失慘重，面對近日寒流將來襲，養殖池加水防寒。（記者黃旭磊攝）

2017-02-08 18:09

［記者黃旭磊／高雄報導］寒流即將來襲，養蝦戶捉蝦、添水避免寒害損失。

養蝦戶莊國顯於去年1月霸王寒流損失近兩公噸成蝦，今天（8日）先捉200斤蝦，並為養殖池加水防寒，莊國顯說，蝦苗怕冷，去年損失實在太大，「聽到寒流能捉的先捉，希望減少損失。」

高屏地區養殖業者也搭蓋防風棚、加深水深、並加強越冬溝保溫，就怕魚苗凍死，多數永安及彌陀魚塭搭設防風棚。

海洋局長王端仁表示，永安養殖產銷班已增加水位因應，至於各公所、漁會、協會、產銷班也協助減投飼料，建議水溫若低於15度，抽海水並採儀器加溫，減輕魚群死亡威脅，至於浮出水面之魚體應馬上撿除，防止水質惡化。

漁業署副署長黃鴻燕表示，依據中央氣象局資料，明天（9日）至13日將受寒流影響，臺南以北沿海及空曠地區將出現9至10度左右低溫，南部地區溫度可能低至12度，「籲請養殖業者加強防範避免損失。」

黃鴻燕說，低溫期間業者需暫停投餌，並關閉水車避免擾動水體、驚動魚群，必要儘早採捕減少損失。