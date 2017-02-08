全國第一個雙城觀光地區 7家合法民宿正式上路

2017-02-08 17:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市觀光旅遊局推展城市觀光，原礙於法令規定無法將原府城區內民宿文化產業合法納管，經交通部核定通過「台南雙城觀光地區」指定後，區域內民宿合法化有法可循。

觀旅局今天公布首波核准名單，安平區「金毛屋」、「台悠丸‧作夥憩海邊」2家，及中西區「福憩背包客棧」、「台南夢想民宿」、「台南捉鳳凰百年老宅民宿」、「屎溝墘客廳」、「台南末廣通日和家宅民居」5家，共7家民宿正式設立登記，宣告台南觀光產業發展邁向新紀元。

位於中西區和平街的「福憩背包客棧」是台南老屋民宿典型代表，經民宿主人巧思修復，彰顯了老屋歷史價值與懷舊風格。福憩的交誼廳更可與來自四方的背包客互動，在交流中體驗慢活府城與古都文化之美。

安平區漁光島的「金毛屋」民宿是典型的築夢案例，民宿主人的父親熱衷建築設計，擅長利用水泥材料在灰階間游移，並結合當地自然景觀，再應用光影變化與原木料的溫潤色澤，打造極簡潔且舒適的理想建築。

「屎溝墘客廳」、「台南捉鳳凰百年老宅民宿」及「台南夢想民宿」是百年二樓街屋的代表，帶領旅人重回清治時期的情境，優遊其中彷彿穿越時空廊道，展現台南深厚的人文底蘊。

「台南末廣通日和家宅民居」以日治時期為歷史背景，打造「台南銀座」的日式風格家屋；「台悠丸‧作夥憩海邊」民宿位處安平港歷史風貌園區，緊鄰湖濱水鳥公園，是喜好探尋自然生態的首選。

觀旅局表示，「台南雙城觀光地區」是全國第一個法定公告觀光地區，促使南市推展城市觀光向前一大步，為台南打造獨具特色的民宿品牌。