畫師魏榮欣手繪看板 影博館五月重現經典電影
新竹市文化局獲文化部經費補助，邀請電影看板畫家魏榮欣重現新竹第一部電影《風城情波》（如圖）的電影看板。（記者洪美秀翻攝）
［記者洪美秀／新竹報導］新竹市影像博物館獲文化部地方文化館櫥窗意象再升級計畫補助620萬元經費，將邀請新竹市知名電影看板畫家魏榮欣，重現新竹人拍的第一部電影《風城情波》，這部時隔1甲子的電影看板，將在影博館的櫥窗重現，預計5月中旬完工，展現影博館的電影風華年代。
新竹市文化局博物館科長周素娟指出，影博館外的城市意象展示櫥窗設置，和影博館戶外空間、內外參觀動線改善工程，將美化影博館館前廣場，並將展示空間延伸，增強城市意象，由建築師林志成規劃設計，預計5月中旬完工。
特別的是，櫥窗意象的改造工程邀請新竹市資深電影看板畫師魏榮欣，以手繪復古方式重現第一部新竹人合資拍攝的電影《風城情波》，作為影像博物館入口意象。
擅長電影看板畫的魏榮欣說，這部電影具有新竹市風格，他主張把東門迎曦城也融入電影看板畫作中，讓人一看到看板，就知道是新竹市。此外，對於林志成建議採與觀眾互動的手繪方式完成看板，他樂見其成，他說，多數畫家不願意公開電影看板的畫製技巧，但他認為這樣的作法具傳承意味，能讓市民了解竹市早期電影看板的畫製過程，他願意分享及公開手繪電影看板的步驟。
文化局表示，電影《風城情波》是在1957年上映，距今剛好60年、1甲子了，是第一個由新竹人籌資成立與製作的電影公司及台語片，更是台灣第一部偵探電影，電影編劇深受美國導演艾弗列．希區考克影響，劇情懸疑、恐怖、緊張，是台灣電影業的創舉。
文化局指出，《風城情波》當年在新竹市戲院首映，連映9天，還曾到台北、中南部、東部巡迴放映，歷時3年，5月中旬影博館櫥窗就會重現這部經典電影看板。
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標題：畫師魏榮欣手繪看板 影博館五月重現經典電影
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