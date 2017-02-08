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防寒 台14甲線翠峰至大禹嶺段21時預警性封路

因應寒流來襲，台14甲線合歡山昆陽至松雪樓路段可能降雪或結冰，公路總局今晚9時至明天清晨7時於18K翠峰至41K大禹嶺路段實施預警性封閉。（資料照，記者佟振國攝）

2017-02-08  17:46

〔記者佟振國／南投報導〕入冬首波寒流預計今天深夜襲台，氣溫驟降，高海拔的台14甲線合歡山公路因容易降雪結冰，考量用路人夜間行車安全，公路總局埔里工務段決定從今晚（8日）9時起至明天（9日）上午7時止，於台14甲線18K翠峰至41K大禹嶺路段實施預警性封閉，提醒民眾提早因應改道。

埔里工務段表示，根據中央氣象局的最新氣象資料顯示，受寒流影響，合歡山區入夜後逐漸降溫至0度以下，且有水氣通過，台14甲線29K昆陽至33K合歡山松雪樓路段可能降雪結冰，加上夜間視線不良，車輛行駛易打滑發生危險，為維護用路人行車安全，從18K翠峰至41K大禹嶺路段，今晚9時至明晨7時實施預警性封閉。

至於明天清晨7時過後則視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，提醒上山民眾注意最新交通資訊，可利用公路總局省道即時路況系統查詢，或留意公路兩側的公路資訊看板（CMS），以免白跑。

埔里工務段表示，因應管制路段可能積雪結冰，目前已調派鏟雪車於台14甲線33K松雪樓待命。

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