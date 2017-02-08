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簡化申請 中市合併失能老人及身障者居服員

2017-02-08  17:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕居家照顧服務員有照顧老人及身障者，社會局今年開始，將兩者合併，讓家中同時有失能老人及身障者，只要透過一個團體或單位來申請，也讓服務更在地。

隨著老人化時代的來臨，很多家庭同時有失能老人及身障者需要居家照服員來照顧，但過去身障者及失能老人的照服員，分屬不同的團體，讓家中同時有失能老人及身障者的家屬，卻要找不同的單位的照服員來進行照顧，非常不方便。

社會局今年將兩者合併後，讓家屬只需要透過一個窗口來申請，不必找每一次都要找兩個團體，找兩個居服員來服務，對居服員而言，可以一次到一個家庭服務兩人，時間可調配，而且節省往返時間。

同時，由於過去居服員可能只受過照顧老人或身障者一項訓練，社會局要求居服員要學會兩者照顧技術。

社會局表示，自今年起，將身障及失能老人的居服員合併，但服務時間不便，服務也更有彈性，居服員可進行走動式服務、居家喘息服務，家屬也可提出自費性的服務，讓受照顧者可獲得更多元的服務。

而且社會局為了讓居家照服員的服務更在地化，將14區設有居服員服務單位增加到17區，有些區域若需要照顧的老人及身障的人數較多，則設置2個團體或單位來分擔，因此今年起，居服單位已增加到22個團體和單位，可讓有需要的民眾，可就近選擇服務的團體或單位。

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  • 中市社會局讓照顧身障者及老人的居服員合併，讓家屬申請服務更簡化。（記者蘇金鳳攝）

    中市社會局讓照顧身障者及老人的居服員合併，讓家屬申請服務更簡化。（記者蘇金鳳攝）

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相關關鍵字： 失能老人 居家照服員 居家照顧 身障
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