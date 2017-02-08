解決缺水危機 新烏山嶺引水隧道、白河水庫工程順利

台南官田烏山頭水庫現況。（記者楊金城攝）

2017-02-08 17:31

〔記者楊金城／台南報導〕解決缺水危機，新烏山嶺引水隧道、白河水庫出水工改善目前工程順利。

嘉南農田水利會長楊明風今天說，新烏山嶺引水隧道是串連曾文水庫和烏山頭水庫的重要水利工程，目前工程略為超前；因淤積嚴重被戲稱為「土庫」的白河水庫未來改善後，蓄水量可增到1500萬噸，解決供水問題。

原烏山嶺引水隧道通水啟用已86年歷史，因使用年久，輸水量降低，經濟部水利署補助水利會27.74億元興建新烏山嶺引水隧道工程。

楊明風說，新烏山嶺引水隧道是取用曾文溪上游水源，引水到烏山頭水庫的上游，主要工程包含東口攔河堰、排砂道、輸水隧道（長度3422公尺）及取、出水口，計畫輸水量為56立方公尺/秒，104年5月開工，預計109年2月完工。目前東口主隧道已完成466公尺，西口主隧道已完成532公尺。

新烏山嶺引水隧道供輸嘉南地區250萬人口生活用水、工業用水及6萬多公頃農業用水，未來完工後可有效降低供水風險，並與原烏山嶺引水隧道互為備援。

而建庫52年的白河水庫，蓄水量目前僅剩960萬噸，只有原始庫容的43％，現由水利署南區水資源局進行大壩心層加高、新建庫區防洪防淤隧道等工程，預計107年10月完工。

楊明風說，水利會另代辦白河水庫清淤、主出水工及糞箕湖出水工取水塔修繕、糞箕湖出水工水工機械改善、土方暫置場等工程，總工程經費約1.4億元，預計今年5月完工。至於後續主出水工、白水溪出水工水工機械改善工程，總工程經費約7500萬元，預計今年7月開工。

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