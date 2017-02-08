| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新豐最美「徐榮鑑」洋樓大火 內部恐嚴重燒毀
 首頁 > 生活

解決缺水危機 新烏山嶺引水隧道、白河水庫工程順利

台南官田烏山頭水庫現況。（記者楊金城攝）

2017-02-08  17:31

〔記者楊金城／台南報導〕解決缺水危機，新烏山嶺引水隧道、白河水庫出水工改善目前工程順利。

嘉南農田水利會長楊明風今天說，新烏山嶺引水隧道是串連曾文水庫和烏山頭水庫的重要水利工程，目前工程略為超前；因淤積嚴重被戲稱為「土庫」的白河水庫未來改善後，蓄水量可增到1500萬噸，解決供水問題。

原烏山嶺引水隧道通水啟用已86年歷史，因使用年久，輸水量降低，經濟部水利署補助水利會27.74億元興建新烏山嶺引水隧道工程。

楊明風說，新烏山嶺引水隧道是取用曾文溪上游水源，引水到烏山頭水庫的上游，主要工程包含東口攔河堰、排砂道、輸水隧道（長度3422公尺）及取、出水口，計畫輸水量為56立方公尺/秒，104年5月開工，預計109年2月完工。目前東口主隧道已完成466公尺，西口主隧道已完成532公尺。

新烏山嶺引水隧道供輸嘉南地區250萬人口生活用水、工業用水及6萬多公頃農業用水，未來完工後可有效降低供水風險，並與原烏山嶺引水隧道互為備援。

而建庫52年的白河水庫，蓄水量目前僅剩960萬噸，只有原始庫容的43％，現由水利署南區水資源局進行大壩心層加高、新建庫區防洪防淤隧道等工程，預計107年10月完工。

楊明風說，水利會另代辦白河水庫清淤、主出水工及糞箕湖出水工取水塔修繕、糞箕湖出水工水工機械改善、土方暫置場等工程，總工程經費約1.4億元，預計今年5月完工。至於後續主出水工、白水溪出水工水工機械改善工程，總工程經費約7500萬元，預計今年7月開工。

相關影音

廣告
  • 白河水庫淤積嚴重，進行大壩加高、防淤隧道、出水工等工程。（記者楊金城攝）

    白河水庫淤積嚴重，進行大壩加高、防淤隧道、出水工等工程。（記者楊金城攝）

  • 嘉南農田水利會長楊明風說明新烏山嶺引水隧道、白河水庫工程現況。（記者楊金城攝）

    嘉南農田水利會長楊明風說明新烏山嶺引水隧道、白河水庫工程現況。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新烏山嶺 曾文水庫 白河水庫 缺水
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：解決缺水危機 新烏山嶺引水隧道、白河水庫工程順利


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.