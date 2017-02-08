高雄萬人提燈遊行鬧元宵 大港花火秀逾20分掀高潮

高雄燈會元宵節晚上12點將有長達20分17秒的大港花火秀，為2017春節假期留下美好回憶。（記者張忠義攝）

2017-02-08 17:35

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄燈會重頭戲「愛幸福．萬人提燈大遊行」將在元宵節11日晚間7點登場，觀光局局長曾姿聞邀請市民一同提燈踩街遊行，感受高雄的活力熱情，參觀絕無冷場的精彩節目演出與花車，還有長達20分17秒的大港花火秀，為2017春節假期留下美好回憶。

11日萬人提燈大遊行隊伍將於民生河東路口的鰲躍龍翔集結出發，自民生河東路至五福四路，並於河東民生路口、五福河西路口、五福大智路口、五福大勇路口進行定點表演，當晚6點觀光局特地準備「旺來雞」小提燈，沿路定點發送給民眾。

曾姿聞強調，今年踩街遊行團隊更勝以往，外賓表演團隊陣容包括秋田縣竿燈表演團、八王子花式跳繩團、釜山市阿卡貝拉合唱團及美國波特蘭玫瑰皇后，國內團隊也不遑多讓，有國防部海軍陸戰隊樂儀隊、中正國防幹部預備學校與陸、海、空三軍官學校。

高雄市觀光局長曾姿聞邀請市民一同提燈踩街遊行，感受高雄的活力熱情。（記者張忠義攝）

旺來雞小提燈將在11日大遊行時，沿路定點發送給民眾，分別在五福大勇路口、五福大智路口、五福大成街口、五福河西路服務台。（記者張忠義攝）

今年踩街遊行團隊更勝以往，有獨輪車俱樂部、 正修科大、光劍武士團等表演。（記者張忠義攝）

今年踩街遊行團隊表演都很精彩。（記者張忠義攝）

高雄燈會愛河每晚7點施放水上劇場燈光煙火秀，以雷射燈光搭配音樂施放低空煙火，讓民眾可在愛河畔近距離感受聲光效果。（記者張忠義攝）