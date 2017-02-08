| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新豐最美「徐榮鑑」洋樓大火 內部恐嚴重燒毀
 首頁 > 生活

高雄萬人提燈遊行鬧元宵 大港花火秀逾20分掀高潮

高雄燈會元宵節晚上12點將有長達20分17秒的大港花火秀，為2017春節假期留下美好回憶。（記者張忠義攝）

2017-02-08  17:35

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄燈會重頭戲「愛幸福．萬人提燈大遊行」將在元宵節11日晚間7點登場，觀光局局長曾姿聞邀請市民一同提燈踩街遊行，感受高雄的活力熱情，參觀絕無冷場的精彩節目演出與花車，還有長達20分17秒的大港花火秀，為2017春節假期留下美好回憶。

11日萬人提燈大遊行隊伍將於民生河東路口的鰲躍龍翔集結出發，自民生河東路至五福四路，並於河東民生路口、五福河西路口、五福大智路口、五福大勇路口進行定點表演，當晚6點觀光局特地準備「旺來雞」小提燈，沿路定點發送給民眾。

曾姿聞強調，今年踩街遊行團隊更勝以往，外賓表演團隊陣容包括秋田縣竿燈表演團、八王子花式跳繩團、釜山市阿卡貝拉合唱團及美國波特蘭玫瑰皇后，國內團隊也不遑多讓，有國防部海軍陸戰隊樂儀隊、中正國防幹部預備學校與陸、海、空三軍官學校。

高雄市觀光局長曾姿聞邀請市民一同提燈踩街遊行，感受高雄的活力熱情。（記者張忠義攝）

旺來雞小提燈將在11日大遊行時，沿路定點發送給民眾，分別在五福大勇路口、五福大智路口、五福大成街口、五福河西路服務台。（記者張忠義攝）

今年踩街遊行團隊更勝以往，有獨輪車俱樂部、 正修科大、光劍武士團等表演。（記者張忠義攝）

今年踩街遊行團隊表演都很精彩。（記者張忠義攝）

高雄燈會愛河每晚7點施放水上劇場燈光煙火秀，以雷射燈光搭配音樂施放低空煙火，讓民眾可在愛河畔近距離感受聲光效果。（記者張忠義攝）

光榮碼頭的港灣花火秀每晚9點半施放大約3分鐘，但2月11日不施放。（記者張忠義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大港花火秀 遊行 高雄燈會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：高雄萬人提燈遊行鬧元宵 大港花火秀逾20分掀高潮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.