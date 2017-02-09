他家的鸚鵡這樣叫...網友：一定會報警啊
2017-02-09 00:03
網友放上家中鸚鵡叫聲，網友聽到想打電話報警。（圖擷取自爆笑公社）
〔即時新聞／綜合報導〕網友在臉書社團《爆料公社》中放上家中鸚鵡的影片，表示常被鄰居認為在虐待兒童，鸚鵡誇張的叫聲，也讓網友驚呼表示這一定要報警。
鸚鵡擅長模仿聽到的聲音，不少人會教寵物模仿自己說話，但這隻鸚鵡卻造成主人困擾，原來是牠的叫聲實在太特別，就像小孩挨揍時的叫聲，一放上網就有網友認為實在太像家暴了，還有網友認為「這種不能養在家裡，不然三天兩頭社會局上門關心你」、「這年頭聽到小孩哭成這樣一定報警」、「到底誰教牠這樣哭！」。
史上最會哭鸚鵡登場：
網友表示家中鸚鵡叫聲太特別，三天兩頭就被鄰居投訴。（圖擷取自爆笑公社）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 郭美珠揚言調白冰冰通聯記錄 警界人士這麼說...
- 週六郵局 維持全部營業
- 川普鬆綁監管 歐央︰恐重燃金融危機
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- SpeXial玩穿越 秀《終極三國》學生扮相
- 鹽水「瘋」炮 200座炮城10日開炸
- 國人疑涉澳洲非法打工 外交部：未證實
- 五結「走尪」暖場 永安宮神轎遶境
- SBL》2度當選週MVP 于煥亞本季第1人
- 國民黨主席選舉╱北市議員葉林傳的主任 介紹殺警嫌犯入黨
- 勞資協商再破局 黨工大罵國民黨翻臉不認人
- 被迫在合約外拍... 日首次公布AV受害調查結果
- HBL》高國豪「雙十」與呂蔡瑜倫代表作 松山教頭仍痛罵（影音）
- GD五幾馬！ 靠肩哭喊「我們哥」送別T.O.P
- 【微糖年代】 宇文正／似水年華
- 劉昱言「尾勁強」 洪總沒看走眼
- 罵完IS罵媒體 川普硬護禁令
- 造花燈獲雙獎 受刑人感恩成果
- 砸1.5億 蘆竹老人福利中心5月動工
- 俄國89歲女醫師開刀手不抖 沒打算退休
- 嘉南水利會 推太陽能發電
- 《徵文啟事》一例一休好或壞
- 掌農委會 林聰賢：帶著批評前進
- 團圓慶元宵 竹市護城河浪漫一下
- 車禍受傷 特奧國手許秀娟信心不減
- 佳冬做福拜新丁 遊子返鄉慶傳承
- 好球帶下限提高5公分 接近台日職
- 《熔爐》民秀長大了！ 清秀小鮮肉喜迎畢業典禮
- 查救國團 黨產會邀史學者聽證
- 《HBL八強賽》冠軍專屬演唱會 松山豪哥要定了
- 怨兒流連花叢 杜特蒂直播爆家醜
- 合庫廖燦昌︰價跌量出 房市才會築底
- 全國客家日 解謎尋寶拿勇士勳章
- 加州立法庇護移民 川普嗆砍補助
- 人頭黨員、黑幫入黨 吳敦義︰都和我無關
- 《徵文啟事》360行工作照
- 蕭鈞毅／失戀
- 警方驅趕3名裸胸女 引來數百上空民眾抗議
- 《自畫像》亮相鹿特丹 留學生帶國旗加油
- 政院推四大建設 4年8000億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：他家的鸚鵡這樣叫...網友：一定會報警啊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分