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他家的鸚鵡這樣叫...網友：一定會報警啊

網友放上家中鸚鵡叫聲，網友聽到想打電話報警。（圖擷取自爆笑公社）

2017-02-09  00:03

〔即時新聞／綜合報導〕網友在臉書社團《爆料公社》中放上家中鸚鵡的影片，表示常被鄰居認為在虐待兒童，鸚鵡誇張的叫聲，也讓網友驚呼表示這一定要報警。

鸚鵡擅長模仿聽到的聲音，不少人會教寵物模仿自己說話，但這隻鸚鵡卻造成主人困擾，原來是牠的叫聲實在太特別，就像小孩挨揍時的叫聲，一放上網就有網友認為實在太像家暴了，還有網友認為「這種不能養在家裡，不然三天兩頭社會局上門關心你」、「這年頭聽到小孩哭成這樣一定報警」、「到底誰教牠這樣哭！」。

史上最會哭鸚鵡登場：

網友表示家中鸚鵡叫聲太特別，三天兩頭就被鄰居投訴。（圖擷取自爆笑公社）

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相關關鍵字： 家暴 寵物 搜奇 網搜 趣聞 鸚鵡
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