中市建國市場走入社區 贈幼兒園百盞花燈

2017-02-08 17:18

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市建國市場拚轉型，為做好社區關係，自治會長蔡鈴欽今天帶領幹部前往東區地球村幼兒園，贈送100盞小提燈，建國市場元宵節將舉辦系列活動，其中設有一面花燈牆，屆時將展示由小朋友及東英社區發展協會組裝的提燈。

建國市場自治會自費向市府購置小提燈，其中100盞贈送給地球村幼兒園的小朋友，東英社區發展協會的長輩們也到場與小朋友一起組裝小提燈，準備在元宵節當天，展示於建國市場的花燈牆上。

蔡鈴欽表示，新鮮、親切、人情味也是建國市場一貫給台中人的印象，面對新興消費型態的崛起，傳統市場必須找回自己的優勢，這次與社區幼兒園合作元宵節系列活動，是一個好的開始，也期待台中的食農教育能從小扎根。

地球村幼兒園執行長何幸枝則表示，該園小朋友每日吃的餐點90％以上的食材購於建國市場，很開心看到市場願意走入社區。

建國市場遷移到新址後，去年9月啟用。市議員何敏誠表示，建國市場春節業績成長超過3成，可見求新、求變帶來的商機是有目共睹。市議員鄭功進也說，傳統市場是食農教育普及化最好的管道，建國市場自治會願意走入社區，是值得被讚許的突破，市府也要好好思考如何協助傳統市場提高競爭力，提供更完善的食農教育平台。