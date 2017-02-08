隨機發送「鑰匙圈」含追蹤器？ 刑事局：網路謠言

2017-02-08 17:12

〔記者邱俊福／台北報導〕近日網路流傳有不肖分子假冒推銷員，於馬路旁或加油站等地隨機發送鑰匙圈，而鑰匙圈內含追蹤裝置，可能遭歹徒追蹤。刑事局強調，只是網路謠言。

刑事局表示，此為2014年網路謠言，雖經澄清及媒體報導，惟近日又在網路瘋傳，儘管鑰匙圈中暗藏追蹤器並非完全不可行，然追蹤器中必須包含電源和信號發射器，如要將追蹤器做到和鑰匙圈同等大小，加上隨機發放該鑰匙圈所投入之人力、物力，必然成為歹徒須考量克服的難度。

近期165反詐騙諮詢專線並未接獲此類報案，請民眾切勿恐慌，惟對於陌生人刻意發送的物品，仍不要輕易收受，以保障自身安全；同時提醒接受網路訊息後務必冷靜求證，畢竟「謠言止於智者」。