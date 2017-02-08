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水情吃緊 鄭文燦：休耕與否應提早決定

鄭文燦（右七）說，休耕與否要提早決定，不能臨時決定。（記者邱奕統攝）

2017-02-08  16:59

〔記者邱奕統／桃園報導〕石門水庫水情吃緊，經濟部21日將召開水情會議，可能就桃園、新北實施夜間減壓供水的第1階段限水措施提出討論，桃園市長鄭文燦今天表示，目前水情尚未到達休耕程度，市府會配合節水宣傳，未來如果真的要實施休耕，必須要提前決定，不能夠臨時決定，「2年前的突然休耕決策是不對的，應該要有準備期」。

石門水庫在2年前因為發生旱情，導致桃園市2萬多公頃農地被迫休耕，農民抱怨連連，鄭文燦今天表示，石門水庫蓄水量目前還有6成多，水情還未到全面吃緊程度，市府除會配合宣導節水，全市各戰備水井也已經全部完工，萬一未來有限水的話，民生用水不能受到影響，如果要休耕的話，要提早來決定，不能臨時決定。

他說，今年水情還沒到達休耕程度，希望1階段減壓供水能夠順利，並推動節水計畫與節水宣導。

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